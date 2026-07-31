台泥卜特蘭石灰石水泥混凝土獲海內外雙認證 搶攻建築減碳新商機

台泥（1101）31日宣布，該公司研發的全台最低碳卜特蘭石灰石水泥混凝土，主力規格已全數獲得台灣建築中心「低碳循環建材認證」；加上先前取得的國際第三方EPD（環境產品宣告），其卜特蘭石灰石水泥混凝土已成為全台唯一具備EPD及低碳循環建材雙認證的業者，可協助客戶因應建築減碳，並作為申請各項綠建築及低碳建築的重要材料。

台泥表示，隨著建築減碳、永續採購及綠建築需求持續升溫，具備第三方低碳與環境認證的建材，不僅有助於建案申請綠建築及低碳建築加分，也能協助科技廠、資料中心等大型工程因應日益提高的永續採購與減碳要求。

對建築產業而言，低碳建材的價值不僅在於減少碳排，更在於能提供完整且具公信力的環境資訊。取得國際國內雙認證的台泥卜特蘭石灰石水泥混凝土，可作為台灣低碳建築標示(LEBR)、國際能源與環境設計領導認證(LEED)及台灣綠建築標章(EEW)等建築評估制度的重要佐證資料，協助建案提升綠建築及低碳建築評估表現。

對科技廠、資料中心等同時要求國際與國內綠建築標準的工程，也有助於提升永續採購效率，降低建案送審與資料整備成本。

台泥卜特蘭石灰石水泥混凝土自2023年12月推出以來，截至今年6月底，累計簽約量已突破881萬立方米，涵蓋3,516個工程案，累計出貨量達516萬立方米。相較傳統卜特蘭I型水泥混凝土，已協助台灣營建產業減少約106.5萬噸二氧化碳排放，顯示卜特蘭石灰石水泥混凝土已從示範應用逐步成為商辦、科技廠房、高層住宅等各類工程的重要建材選擇。

目前，台泥卜特蘭石灰石水泥混凝土已應用於多項指標工程，包括達欣工程承攬的台北富邦產險大樓、根基營造承攬的林口艾司摩爾智慧廠房，以及聯聚建設台中玉衡大廈，橫跨大型商辦、智慧廠房及高層住宅等不同建築類型。

台泥強調，公司已完成全台供應布局，各銷售區域皆可依不同工程強度需求穩定供應具認證的卜特蘭石灰石水泥混凝土，建商、營造廠及科技廠房等各類建案，無須因產品規格或供應區域限制調整原有設計與採購規劃，即可就近採用具認證的低碳建材，兼顧工程品質、供應穩定及建築減碳需求。