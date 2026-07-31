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股市俗諺破功！李同榮：房市「五窮六絕七翻身」開始了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

股市有「五窮六絕七翻身」說法，意指每年5、6月行情偏弱，7月展開反彈。房市趨勢專家李同榮表示，今年市場完全反向演出，5月投資人窮追猛漲、6月資金絕攻到頂、7月卻翻身向下大幅修正。不過，對房市卻是好事。

他表示，近來「股房逆行」明顯，股市震盪修正，股房資金輪動可能性升高，2027上半年房市有機會止跌盤穩。

李同榮指出，今年台股自5月初約40,705點一路上攻，6月23日衝上48,218點歷史高點，短短不到兩個月漲幅接近19%。但高檔獲利回吐壓力湧現，7月29日最低回落至39,384點，形成一波快速且劇烈的修正。

他表示，今年股市與房市並非同步循環，反而呈現明顯的逆循環特性。當股市修正時，資金配置便開始重新思考，部分獲利了結資金尋求新的停泊點，房市便逐漸展現承接資金的功能。

李同榮表示，今年房市也可套用「五窮六絕七翻身」。

房市5月的「窮」，不是價格窮，而是市場信心跌到谷底，買方普遍認為沒有希望；6月的「絕」，不是行情絕，而是看屋人潮稀少、來客幾近停滯。

到了7月則開始「翻身」，交易量逐步活絡，市場開始醞釀回溫，剛需買盤重新出現，成交速度也逐漸改善。

簡單說，今年形成一個十分特殊的「股房逆行」現象，股市是：5窮追猛漲、6絕攻到頂、7翻身向下。

房市則是5窮無希望、6絕無來客、7翻身交易逐步回溫。

李同榮表示，這正說明股市與房市的資金循環開始重新輪動。股市高檔震盪並不代表資金消失，而是重新尋找風險與報酬更平衡的配置方向，房市經歷一年多修正後，價格逐漸合理，加上政策利空已接近鈍化，反而開始吸引部分長線配置資金重新布局，這時間點會落在年底前。

李同榮認爲，只要股市維持高檔震盪整理，而房市價格持續合理修正，配合政策不再加重信用管制或微幅鬆綁，股房資金輪動的趨勢將更加明顯。

預期今年下半年房市交易量將率先回升，價格維持緩跌盤整；2027上半年市場可望止跌盤穩，2027下半年在自住需求與長期資金回流帶動下，交易量增溫、房價進入盤整回升的新循環。

李同榮分析，近期股市震盪，營建股率先止跌築底，正反映市場對房地產景氣的預期開始改善。雖然房價仍處於盤整修正階段，但房市交易量已逐步醞釀回溫，市場信心也正從谷底慢慢恢復。

圖／李同榮提供
圖／李同榮提供

李同榮 房市 投資人

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