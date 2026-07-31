股市「5窮、6絕、7向下」李同榮：房市翻身機會來了 最快這時間止跌

吉家網不動產董事長暨房市趨勢專家李同榮表示，今年股房市場完全反向演出，股市上演「5月窮追猛漲、6月絕攻到頂、7月翻身向下」的「5窮、6絕、7翻身」市況。

他認為，目前股市震盪修正，房市交易回溫，「股房資金醞釀局部輪動的可能性」；他更預言，「2027年上半年房市有機會止跌盤穩」。

李同榮指出，今年5月不是「五窮」，而是投資人一路窮追猛漲；6月不是「六絕」，而是資金全面絕攻到頂；7月翻身也不是向上，而是向下翻身，市場由高檔狂熱轉為震盪修正。

今年台股自5月初約40,705點一路上攻，6月23日衝上48,218點歷史高點，短短不到兩個月漲幅接近19%；但高檔獲利回吐壓力湧現，加上資金過度集中、融資槓桿擴張及投資情緒過熱，7月29日最低回落至39,384點，形成一波快速且劇烈的修正，再次驗證市場沒有永遠不變的公式。

李同榮認為，真正決定市場方向的，從來不是一句流傳多年的口訣，而是資金循環、投資情緒與基本面的共同作用。

他分析，當市場進入全民瘋股、資金過度集中、槓桿快速擴張的階段，高檔翻身向下，往往比低檔翻身向上來得更快、更急。

李同榮指出，今年股市與房市並非同步循環，卻呈現明顯的逆循環特性。當股市修正時，資金配置便開始重新思考，部分獲利了結資金尋求新的停泊點，房市便逐漸展現承接資金的功能。

他提醒，值得注意的是，7月股市震盪修正後，部分原本棄房入股、追逐AI行情的剛性購屋資金，在獲利了結之後已開始重新評估資產配置。這些延後購屋的首購族與自住需求並沒有消失，只是在股市熱潮期間暫時觀望，如今隨著股市波動加劇、房價適度修正，局部資金將有機會逐步回流房市。

李同榮進一步分析，房市5月是「窮」，不是價格窮，而是市場信心跌到谷底，買方普遍認為沒有希望；6月是「絕」，不是行情絕，而是看屋人潮稀少、來客幾近停滯；到了7月則開始「翻身」，交易量逐步活絡，市場開始醞釀回溫，剛需買盤重新出現，成交速度也逐漸改善。

他表示，也就是說，今年形成一個十分特殊的「股房逆行」現象。股市是：5窮追猛漲、6絕攻到頂、7翻身向下。房市則是：5窮無希望、6絕無來客、7翻身交易逐步回溫。

李同榮強調，這正說明股市與房市的資金循環開始重新輪動。股市高檔震盪並不代表資金消失，而是重新尋找風險與報酬更平衡的配置方向；房市經歷一年多修正後，價格逐漸合理，加上政策利空已接近鈍化，反而開始吸引部分長線配置資金重新布局，這時間點會落在年底前。

李同榮認爲，只要股市維持高檔震盪整理，而房市價格持續合理修正，配合政策不再加重信用管制或微幅鬆綁，股房資金輪動的趨勢將更加明顯。

他預期，今年下半年房市交易量將率先回升，價格維持緩跌盤整；2027年上半年市場可望止跌盤穩，2027年下半年在自住需求與長期資金回流帶動下，交易量增溫、房價進入盤整回升的新循環。

李同榮分析，近期股市震盪，營建股率先止跌築底，正反映市場對房地產景氣的預期開始改善。雖然房價仍處於盤整修正階段，但房市交易量已逐步醞釀回溫，市場信心也正從谷底慢慢恢復。

吉家網不動產董事長暨房市趨勢專家李同榮表示，今年形成一個十分特殊的「股房逆行」現象。股市是：5窮追猛漲、6絕攻到頂、7翻身向下。房市則是：5窮無希望、6絕無來客、7翻身交易逐步回溫。吉家網不動產提供