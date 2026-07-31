華航公益籃球營 陪孩子追夢

華航公益籃球營今年邁入第10年，昨（30）日攜手桃園璞園領航猿，由資深副總經理羅雅美為活動揭開序幕，邀集桃園竹圍國中和大崗國中學生，與球星白曜誠、陳將双及林正展開近距離指導與趣味競賽，引領小球員從傳球、運球、投籃等基本功出發，感受籃球魅力。

延續華航（2610）與桃園璞園領航猿支持在地體育發展理念，球星們化身一日教練，帶領孩子們暖身伸展、球感熟悉，協助建立正確動作觀念，體驗如臨職業殿堂的難忘時刻。華航資深副總經理羅雅美表示，期盼透過公益營隊活動培養學員團隊合作、勇於挑戰的精神，將球場上的收穫化為未來成長的力量。

活動邀請桃園璞園領航猿人氣球星陳將双、林正及白曜誠同台，球星從暖身、伸展及球感訓練開始，協助學生建立正確動作觀念，陪伴孩子們為夢想啟航。

完成一系列基礎練習後，學員們隨即展開傳球突圍賽與夢想射手挑戰賽，體會籃球不只是個人技巧展現，更考驗團隊默契及臨場判斷。球星們也和學生分享訓練心得，如同飛機起飛前須做好萬全準備，場上的精彩表現來自日常累積和堅持。

華航長期支持體育發展，首創國內航空業結合運動與教育的系列公益運動營，秉持「飛更遠，愛無限（Flying beyond, Caring more）」核心理念，深耕基層教育與青少年培育，落實企業社會責任；藉由經驗傳承與互動交流，開創更多元寬廣的成長機會，陪伴孩子們為夢想啟航，勇敢飛向璀璨未來。

華航致力社區關懷與偏鄉教育，由機師與空服員組成愛心教學，每年定期前往在地學校展開志工授課，藉由航空知識分享與基礎英語教學，協助學童拓展國際視野。華航今年也已舉辦桃園及高雄接力淨灘環保行動，自2011年起共累計舉辦17場灘岸清掃行動，累計到場逾2,500人次，積極串聯企業資源與社會力量，讓愛與溫暖飛往更多地方。