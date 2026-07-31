聽新聞
0:00 / 0:00
華航公益籃球營 陪孩子追夢
華航公益籃球營今年邁入第10年，昨（30）日攜手桃園璞園領航猿，由資深副總經理羅雅美為活動揭開序幕，邀集桃園竹圍國中和大崗國中學生，與球星白曜誠、陳將双及林正展開近距離指導與趣味競賽，引領小球員從傳球、運球、投籃等基本功出發，感受籃球魅力。
延續華航（2610）與桃園璞園領航猿支持在地體育發展理念，球星們化身一日教練，帶領孩子們暖身伸展、球感熟悉，協助建立正確動作觀念，體驗如臨職業殿堂的難忘時刻。華航資深副總經理羅雅美表示，期盼透過公益營隊活動培養學員團隊合作、勇於挑戰的精神，將球場上的收穫化為未來成長的力量。
活動邀請桃園璞園領航猿人氣球星陳將双、林正及白曜誠同台，球星從暖身、伸展及球感訓練開始，協助學生建立正確動作觀念，陪伴孩子們為夢想啟航。
完成一系列基礎練習後，學員們隨即展開傳球突圍賽與夢想射手挑戰賽，體會籃球不只是個人技巧展現，更考驗團隊默契及臨場判斷。球星們也和學生分享訓練心得，如同飛機起飛前須做好萬全準備，場上的精彩表現來自日常累積和堅持。
華航長期支持體育發展，首創國內航空業結合運動與教育的系列公益運動營，秉持「飛更遠，愛無限（Flying beyond, Caring more）」核心理念，深耕基層教育與青少年培育，落實企業社會責任；藉由經驗傳承與互動交流，開創更多元寬廣的成長機會，陪伴孩子們為夢想啟航，勇敢飛向璀璨未來。
華航致力社區關懷與偏鄉教育，由機師與空服員組成愛心教學，每年定期前往在地學校展開志工授課，藉由航空知識分享與基礎英語教學，協助學童拓展國際視野。華航今年也已舉辦桃園及高雄接力淨灘環保行動，自2011年起共累計舉辦17場灘岸清掃行動，累計到場逾2,500人次，積極串聯企業資源與社會力量，讓愛與溫暖飛往更多地方。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。