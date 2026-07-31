商業興觀點／尖端科技加持 化身服務業神隊友

台經院歡慶50周年之際，帶來令人振奮的預測：在全球AI浪潮推動下，今年台灣經濟成長率有機會衝破驚人的10%。然而這道耀眼的金邊多半鍍在半導體與算力供應鏈上；落在陰影裡的，卻是承載台灣六成就業人口的服務業與傳統產業。

面對這種「K型復甦」與「雙速經濟」，我們不能再用老套路要服務業「省電減塑、導入POS機」，對天天面臨缺工與租金壓力的業者來說，這不叫轉型，這叫增加負擔。

科技業與服務業也不該是兩條平行線；要打破分化，高科技產業必須化身為服務業的「新基建賦能者」，提供二大終極外掛：

從硬體算力到情緒與意圖算力

半導體做出地表最強晶片，但服務業現場真正缺的是「懂人心的算力」。若能將邊緣運算（Edge AI）微型模組化嵌入服務終端，就能誕生全新的「情境感測師」：

˙消費意圖預測：鏡頭與語音感測器能從顧客進門的眼神與猶豫時間，秒級判斷預算與情緒，推薦當日剩餘食材製成的客製化低碳餐點。

˙經驗拆解演算化：老店師傅的湯頭火候或烘豆香氣能透過感測器轉為演算法。新進員工戴上AR眼鏡即可秒級複製大師手藝，瞬間解開經驗斷層魔咒。

科技業的綠色剩餘：服務業的減碳提振劑

科技巨頭擁有最強的綠電談判力與碳盤查工具，而中小微服務業卻連買張綠電憑證都是天方夜譚。

˙「碳夥伴」共享雲：科技大廠可建立共享智慧低碳雲，將自身優化的減碳演算法以SaaS（軟體即服務）形式低廉賦能給服務業。

˙綠色生態系串連：高科技園區可作為「綠色服務實驗場」，聯合餐飲與物流打造無廢園區。科技業獲得ESG供應鏈履歷，服務業則無痛完成綠色升級，甚至將這套「低碳智慧服務模組」整廠外銷。

當高科技產業把尖端技術包裝成「隨插即用」的服務業外掛，科技不再是遙不可及的巨獸，而是服務業最有力的神隊友。

針對當前台灣經濟「高總量、大分化」的格局，讓人聯想到《易經》中的益卦。《易．益卦》彖傳曰：「損上益下，民說無疆。自上下下，其道大光。」益卦精髓在於「減損上方過剩的資源，來增益下方不足的基礎」。在科技業獨領風騷的年代，所謂「自上下下」，絕非高高在上的施捨，而是將頂級的AI算力與綠色資源「向下轉化」為服務業觸手可及的養分。

當尖端科技不再只是高不可攀的獨角戲，而是俯身貼近人間煙火、為服務業注入智慧，台灣經濟這盤棋，才能真正實現「民說無疆」的百業共榮，走向「其道大光」的永續榮景。