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職感心教練／職場處世 綿裡藏針

經濟日報／ 張子謙（科技公司專案管理部門資深處長、職涯成長與跨文化領域教練）

當別的部門主管想要從你的部門裡借調或挖走人才，你會放手還是拒絕？

M是一位樂於培養人才的主管，只要同仁心態正確並願意付出行動，除了一般訓練之外，更樂意手把手地傳承經驗，並給予時間累積經驗與成長。因此，部門內有許多資歷尚淺，但表現優秀且值得培養的工程師

某日，其中一位工程師主動來詢問M的意見，表示有位研發主管曾與他晤談，希望招攬他轉調至研發單位。雖然對方主管未事先知會，讓M略感不受尊重，但考量到這對工程師而言，是一條值得耕耘的職涯發展路徑，便允諾在完成工作交接後辦理轉調。

過了沒多久，又有一位工程師提出轉調申請。M雖未立即拒絕，但已察覺事有蹊蹺，便直接詢問該位工程師對談的細節，這才發現對方主管眼見M的部門人才輩出，竟有計畫地想要一一挖角。

M若是百分之百的順從，意味著變相鼓勵對方予取予求，甚至使其忽視了應有的職業分際。然而，要如何妥善地讓對方知道這種行為並不可取呢？

正確的作法是不盲目妥協，也不流於情緒化拒絕，而是透過回應的內容與語氣來強化訊號，理性且堅定地表達自己的立場與需求，讓對方清楚了解底線。

於是，M主動找上對方主管，明確告知：每位工程師的工作都已排定，在人力接連減少的情況下，已嚴重影響工作調派與整體效能，因此將不再同意人員轉出。對方主管聽後連聲應允，表示理解。如此一來，既能在不失禮貌的情況下表達不滿，也能展現處世原則，讓對方知所進退。這種處理藝術，其實與書法中的「綿裡藏針」不謀而合。

北宋蘇軾曾自評其書：「余書如綿裹鐵。」明代書法家解縉也評價其字：「豐腴悅澤，綿裡藏針。」在書法藝術中，「綿裡藏針」（也作「綿裡裹針」或「綿裡裹鐵」）是一個重要的審美術語，形容字跡外表圓潤柔和，內在卻勁道十足、骨力挺拔的風格。

這種風格多採用「藏鋒」筆法，將筆尖的鋒芒收斂在筆畫之中，不使其外露，從而營造出內斂的張力。然而在豐滿的墨色中，依然能感受到清晰的結構力，達到美學上的平衡。

如同為人處事，我們的善良以及顧全大局的心態，是基於實力支撐的「藏鋒」，而非軟弱無力的讓步。學會在圓潤中保有骨力，才能在成就他人的同時，贏得他人對你底線的尊重。

職場 工程師 主管

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