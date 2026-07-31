柏文跨足電商 營運加分

本土最大健身中心業者柏文（8462）第2季推出健身工廠電子商城後，帶動6月一波購物熱潮，將進一步增加多元健身運動需求的自有品牌和聯名商品，增添營運火力。

受惠於國人健康意識抬頭、運動風氣盛行，柏文旗下健身工廠會員持續成長，而在拓展實體據點的同時，電子商城以線上與線下據點的虛實整合迎合市場需求。

柏文除自有品牌POWERWIND運動服飾及配件已全面上市外，未來將開發更多滿足會員健身、運動及生活需求的商品，擴大會員二次消費。

另外，柏文為深化會員體驗，今年健身工廠於重點廠館陸續推出Hyrox訓練專區及結合跑步、肌力訓練課程、器械皮拉提斯專區及其搭配訓練課程、臀部訓練課程，以及小班制付費有氧課程，以有效提升會員購買訓練課程的滲透率，創造營收增長動能。

柏文6月營收6.02億元，月增1.6%、年增20.1%；上半年度營收34.02億元，年增20.2% ，雙雙改寫新高。該公司下半年將有台中、嘉義、台北、桃園、高雄及台南等七個新據點加入營運，營運上攻可期。