華新調高316鋼品報價

華新麗華（1605）昨（30）日發布8月不銹鋼盤價，因印尼政府定調今年度鎳礦開採配額維持2.6億噸，較去年縮減30%之影響，使鎳生鐵價格居高不下，加上美伊戰爭再起影響整體環境，公司綜合評估後，針對8月盤元產品價格調整。

華新麗華公布，304維持平盤，316調漲每公噸2,000元，200系及400系維持平盤。

華新尚未公布上半年財報，但先前表示，預期第2季整體表現優於第1季，主要有三大因素，第一，台灣不銹鋼受惠於金屬原料價格持續走高，以及大陸鋼鐵實施出口管制政策，產品價格持續上漲；且由於客戶預期心理影響，需求上升。第二， 大陸不銹鋼因反內捲政策限制供給，且原料價格帶動客戶回補庫存，第2季產品價量齊揚。第三，歐洲不銹鋼因碳邊境調整機制（CBAM）影響，產品價格自3月起逐步上漲，且第2季為歐洲市場傳統旺季，預期第2季表現將優於第1季。