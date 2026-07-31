聽新聞
0:00 / 0:00

華新調高316鋼品報價

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

華新麗華（1605）昨（30）日發布8月不銹鋼盤價，因印尼政府定調今年度鎳礦開採配額維持2.6億噸，較去年縮減30%之影響，使鎳生鐵價格居高不下，加上美伊戰爭再起影響整體環境，公司綜合評估後，針對8月盤元產品價格調整。

華新麗華公布，304維持平盤，316調漲每公噸2,000元，200系及400系維持平盤。

華新尚未公布上半年財報，但先前表示，預期第2季整體表現優於第1季，主要有三大因素，第一，台灣不銹鋼受惠於金屬原料價格持續走高，以及大陸鋼鐵實施出口管制政策，產品價格持續上漲；且由於客戶預期心理影響，需求上升。第二， 大陸不銹鋼因反內捲政策限制供給，且原料價格帶動客戶回補庫存，第2季產品價量齊揚。第三，歐洲不銹鋼因碳邊境調整機制（CBAM）影響，產品價格自3月起逐步上漲，且第2季為歐洲市場傳統旺季，預期第2季表現將優於第1季。

華新 鋼品 華新麗華

延伸閱讀

不銹鋼市場前景轉向！燁聯開漲盤 30日拍板8月新盤價

信驊目標價 喊22,000

中高階CCL漲價一波波 台光電台燿聯茂騰輝業績看好

國巨法說會／不考慮買庫藏股 AI客戶憂供貨吃緊上門談長約

相關新聞

華航公益籃球營 陪孩子追夢

華航公益籃球營今年邁入第10年，昨（30）日攜手桃園璞園領航猿，由資深副總經理羅雅美為活動揭開序幕，邀集桃園竹圍國中和大崗國中學生，與球星白曜誠、陳將双及林正展開近距離指導與趣味競賽，引領小球員從傳球、運球、投籃等基本功出發，感受籃球魅力。

智慧經營／PT ELITE AIR INDUSTRIAL 總經理林昌翰拼圖管理學 善用人力

台灣空壓機廠商PT ELITE AIR INDUSTRIAL總經理林昌翰同時是台商二代，身處於傳產轉型、跨海布局的十字路口上，林昌翰對內管理獨創一套「拼圖管理學」，對外則在印尼首推「訂閱租賃制」吸引客戶，在兩套方法運用下，林昌翰正探索一條將破碎市場連結起來的路徑。

會計師看時事／AI數位治理 補強內控防線

近年來台灣許多公司股價快速高漲，股民財富增加之餘，也普遍抱持「居高思危」的心態。這導致股市極易因負面消息而劇烈波動。政經大環境的影響或許短暫，但若是特定公司的負面消息，縱使未對財報造成實質重大損害，股價也常瞬間大跌；甚至可能遭市場空頭借題發揮、擴大輿論，以達做空獲利的目的。

商業興觀點／尖端科技加持 化身服務業神隊友

台經院歡慶50周年之際，帶來令人振奮的預測：在全球AI浪潮推動下，今年台灣經濟成長率有機會衝破驚人的10%。然而這道耀眼的金邊多半鍍在半導體與算力供應鏈上；落在陰影裡的，卻是承載台灣六成就業人口的服務業與傳統產業。

職感心教練／職場處世 綿裡藏針

當別的部門主管想要從你的部門裡借調或挖走人才，你會放手還是拒絕？

富邦媒徵司機 年薪衝百萬

富邦媒（8454）旗下子公司富昇物流昨（30）日在全台增聘百名貨車及機車配送司機，同步開放彈性兼職職缺。富邦媒強調，今年6月旗下全台配送司機平均月薪近7萬元，加計年終獎金後，績優司機年薪上看百萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。