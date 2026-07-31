燁聯不銹鋼 8月開漲盤

不銹鋼上游廠燁聯（9957）昨（30）日拍板8月新盤價，304不銹鋼每公噸調漲1,500元、316L合金附價上調2,500元，430系維持平盤，調整價格主要反映鎳原料、匯率及國際運費等成本變化，凸顯不銹鋼市場氣氛由先前的低檔觀望，轉向成本推升報價，後市仍要進一步觀察。

燁聯表示，印尼政府持續嚴格管控鎳礦開採配額，鎳礦供應仍偏緊；鎳生鐵價格與前期相當，倫敦金屬交易所鎳價一度自低檔回升。新台幣兌美元走貶，使進口鎳原料、合金元素及海運成本同步墊高，成為304及316L盤價上調的重要依據。

最新國際商情顯示，印尼2026年僅允許原料不足的境內冶煉廠申請少量追加，避免全球鎳供應過剩、價格再度崩跌。印尼為全球最大鎳供應國，由追求大量增產轉向控制供給，對鎳價與不銹鋼成本均形成支撐。