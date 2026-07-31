電商搶中元「拜拜箱」商機

台經院歡慶50周年之際，帶來令人振奮的預測：在全球AI浪潮推動下，今年台灣經濟成長率有機會衝破驚人的10%。然而這道耀眼的金邊多半鍍在半導體與算力供應鏈上；落在陰影裡的，卻是承載台灣六成就業人口的服務業與傳統產業。

2026-07-31 01:23