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電商搶中元「拜拜箱」商機
中元節即將到來，拜拜供品採買需求逐漸升溫，網家（8044）旗下PChome 24h購物觀察站上數據，發現近一周「拜拜箱」關鍵字搜尋量較前一周大增近二倍，顯示消費者已陸續展開普渡物資準備。為了讓消費者和企業一站購足，電商也打造多種「拜拜箱」滿足消費者想多樣、好運的需求。
PChome 24h購物指出，觀察小家庭與個人租屋族採購趨勢，消費者看重「少量多樣化」與「方便性」；對於企業團拜與社區普渡，採購趨勢重視「澎湃大份量包裝」與「好運寓意」。
富邦媒旗下momo購物網觀察，隨著健康飲食意識提升與生活型態轉變，消費者選購普渡供品時，已從過去追求品項澎派，轉向兼顧祭拜需求、分食便利與日常食用，拜拜箱從商品組合、份量規格到品牌選品全面進化。
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