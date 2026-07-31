富邦媒徵司機 年薪衝百萬

富邦媒（8454）旗下子公司富昇物流昨（30）日在全台增聘百名貨車及機車配送司機，同步開放彈性兼職職缺。富邦媒強調，今年6月旗下全台配送司機平均月薪近7萬元，加計年終獎金後，績優司機年薪上看百萬元。

富昇物流招募貨車及機車職缺各占一半，以雙北地區需求最為迫切。

富昇物流指出，績優司機單月總薪資可達9萬元；以每月配送約3,000件、每日平均約150件為例，月薪約可達7萬元，實際收入依配送件數、出勤及工作表現而異。

富邦媒指出，電商包裹配送以固定區域、既定路線及相對穩定的貨量為主。除618、雙11等大型購物檔期外，富昇日常配送量波動相對有限，司機可依包裹數量、路況及服務時段安排配送順序，較容易掌握每天的工作量與收入。

其中，正職配送人員採排班制，主要班別為上午9時至下午6時，目前沒有夜間配送，並於每月25日前公布次月班表；如有延長工時，加班費及誤餐費依相關法規與公司制度辦理。

針對希望保有工作彈性者，富昇也同步開放兼職職缺，提供不同生活安排的配送人才更多選擇。