高爾夫三雄 進擊匹克球

高爾夫球具代工三雄相繼切入正夯的匹克球拍市場，復盛應用（6670）和明安已獲品牌商代工訂單、出貨；而大田則規劃自創品牌、開發客層。隨著該項運動人口增長，挹注三家業者營運表現可期。

法人指出，近年來，匹克球快速席捲全球，被譽為「全球成長最快運動之一」，並逐步形成結合運動、社交、場館、賽事與高階裝備的新興運動經濟。

根據美國體育與健身產業協會（SFIA）最新統計，美國2024年匹克球參與人口已突破1,980萬人，較前一年成長45.8%，近三年累積成長率超過300%，並已連續多年成為美國成長最快的運動項目。

綜合國際研究機構與產業觀察資料，全球匹克球設備與服飾市場預估於2030年前可望突破50億美元規模，且亞太市場成長速度高於全球平均。

目前高階匹克球拍大量採用航太級碳纖維、複合蜂巢芯材與輕量化設計，高階球拍單價達250至350美元，擁有相關技術的台灣高爾夫球具代工三雄正切入匹克球拍領域。

復盛應用和明安均證實已陸續接獲球拍品牌商的訂單，並為客戶出貨；兩家業者並一致透露，現有兩家全球性的高爾夫球具品牌客戶也正規劃跨入此運動市場，若付諸行動，有望有大單進帳。

至於大田方面，則積極籌劃自創球拍品牌，透過「線上線下」切入大陸市場，藉此打造營運成長新引擎。