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電商貨量大增！momo子公司富昇物流增聘百人 績優司機年薪上看百萬

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

近期外送專法引發社會對配送工作者收入、保障與工作成本的討論，也讓最後一哩人才市場受到關注。momo富邦媒（8454）旗下子公司富昇物流30日公布，包裹配送貨量較去年同期成長近一倍，即日起於全台增聘百名貨車及機車配送司機，並同步開放彈性兼職職缺；今年6月公司全台配送司機平均月薪近7萬元，加計年終獎金後，績優司機年薪上看百萬。

本次招募貨車及機車職缺各占一半，以雙北地區需求最為迫切。富昇物流指出，績優司機單月總薪資可達9萬元；以每月配送約3,000件、每日平均約150件為例，月薪約可達7萬元，實際收入依配送件數、出勤及工作表現而異。

對配送工作者而言，實際收入不能只看單件報酬，還要考量貨量是否穩定、班表能否預期，以及車輛、油料、維修與保險等工作成本。相較於需自行承擔設備與養車支出的接案型態，正職物流配送通常由公司提供車輛及工作設備。富昇提供公務車輛、公務機，並負擔油料、維修、輪胎、折舊、保險及手機網路費用，讓配送人員更容易掌握實際所得。

momo指出，電商包裹配送以固定區域、既定路線及相對穩定的貨量為主。除618、雙11等大型購物檔期外，富昇日常配送量波動相對有限，司機可依包裹數量、路況及服務時段安排配送順序，較容易掌握每天的工作量與收入。正職配送人員採排班制，主要班別為上午9時至下午6時，目前沒有夜間配送，並於每月25日前公布次月班表；如有延長工時，加班費及誤餐費依相關法規與公司制度辦理。針對希望保有工作彈性者，富昇也同步開放兼職職缺，提供不同生活安排的配送人才更多選擇。

富昇物流表示，當電商競爭從配送速度走向服務品質，企業不能只要求第一線人員送得更多、更快，也必須提供清楚的收入規則、穩定貨量、適當設備及安全的工作環境，讓配送人員的經驗與付出獲得合理反映。

本次招募同步開放正職及彈性兼職職缺，應徵者須年滿20歲並具備相應駕駛資格；貨車職缺須具職業駕照，機車職缺須具重型機車駕照。

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