75歲後醫療支出暴增3倍 趁早規劃才能老有所醫

國人平均壽命已達80.77歲，但平均不健康壽命則接近8年，據衛福部中央健康保險署公布的「113年全民健康保險統計」計算，75歲以上的健保保險對象平均一人一年使用11.15萬健保醫療點數，依核定健保醫療給付費用推算，約等於一年10.67萬元，約是當年度每人平均醫療點數的2.9倍，更是15到64歲具工作力族群的4倍左右，這還不包括自費與使用新式醫療的費用，也就是說，如果沒有規劃好充足的醫療基金，高齡不健康，恐怕會大量侵蝕退休老本。

從人均醫療點數來看，退休族群醫療需求大幅攀升，65到74歲人均醫療點數逾7.5萬點，比退休前（指15到64歲具工作力族群約2.8萬點）增加近1.7倍，75到79歲的人均醫療點數破10萬點，比退休前增加2.6倍，85歲以上則達12.6萬點，是工作力族群的的4.5倍，也等於75歲以上的人均醫療點數，比在工作者增加三倍左右。

據健保署統計，80歲以上高齡門診與住院的前幾大疾病，即需積極或長期治療的癌症、洗腎、呼吸衰竭需長期使用呼吸器、需終身治療的全身性自體免疫症候群（如紅斑狼瘡、類風濕性關節炎等）、急性腦血管疾病、重大創傷等。

另外如高齡常見的白內障手術、膝關節置換、心血臟支架、跌倒造成骨折，都可能會造成高齡醫療支出與看護費用大幅攀升，若不希望出現「病不起」的晚年，建議趁年輕、有工作能力時，備妥高齡醫療基金。

假設活到86歲的最後8年都是相對不健康的時光，光是醫療點數就至少用掉92萬點（相當於88萬元），若罹患癌症、或腦中風造成行動不便，加上自費醫療、新藥、看護費、營養補給等費用，8年高齡不健康的醫療成本可能在300到500萬元以上。

WHO與世界銀行的最新監測報告指出，全球有10億人，將其家庭收入至少10%用在醫療支出上，有近3億人的醫療支出超過其家庭收入的25%，對這些家庭來說，醫療支出成為「災難性的健康支出」，造成家庭支出被迫減少、用光積蓄，甚至要變賣資產、借錢等，可能會加大貧富差距與世代不平等，若百歲人生及癌症慢性病化已是必然的趨勢，準備充足的高齡醫療基金將決定高齡生活品質，避免造成家庭經濟負擔。

衛福部在2008年公布的2007年「中老年身心社會生活狀況長期追蹤調查」顯示，台灣88.7％老人自述至少有一種經醫師診斷的慢性病，51.3％自述至少有三項以上經醫師診斷慢性病；當時長者常見的慢性疾病前五項分別為高血壓、白內障、心臟病、胃潰瘍或胃病、關節炎或風濕症。

國人十大死因中的癌症、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、慢性下呼吸道疾病、腎炎與腎病變等七項，現在也都被歸為慢性病。

依據國外研究，心血管等慢性病患者，如果經濟無法支應其獲得較好的照顧、較健康的飲食與較好的藥物，則住院率會比經濟品質佳者增加36%，死亡率高出24%，整體醫療花費反而比經濟寬裕者高出30%。

為協助保戶進一步充實高齡醫療基金，南山人壽推出的「南山人壽實健溢百住院醫療終身保險（WEHS）」，因應長壽與高齡健康需求的進化版保單，共有六大特色。

一、0到70歲皆有機會投保，保障至保險年齡達100歲的保單年度末；二、保戶可依預算靈活選擇繳費年期（10/20/30年繳費）及投保計劃（計劃10/20/30）；三、醫療雙帳戶，74歲（不含）前與74歲（含）後是兩個獨立額度的醫療帳戶，分別給付最高可達新台幣750萬元（以計劃30為例）；四、補足高齡醫療保障缺口，74歲（不含）前為「定額給付」，74歲（含）以後提供「實支實付」保障，與「日額給付」兩者擇一給付；五、強化癌症、入住加護暨燒燙傷病房相關醫療保障；六、具有身故／祝壽保險金，且有機會享有健康促進增額保障，僅限投保當時保險年齡達16歲（含）以上者適用。