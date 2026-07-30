美元走強、原物料居高不下 華新8月盤價316調漲每公噸2,000元

國人平均壽命已達80.77歲，但平均不健康壽命則接近8年，據衛福部中央健康保險署公布的「113年全民健康保險統計」計算，75歲以上的健保保險對象平均一人一年使用11.15萬健保醫療點數，依核定健保醫療給付費用推算，約等於一年10.67萬元，約是當年度每人平均醫療點數的2.9倍，更是15到64歲具工作力族群的4倍左右，這還不包括自費與使用新式醫療的費用，也就是說，如果沒有規劃好充足的醫療基金，高齡不健康，恐怕會大量侵蝕退休老本。

2026-07-30 17:49