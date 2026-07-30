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美元走強、原物料居高不下 華新8月盤價316調漲每公噸2,000元
華新麗華（1605）30日發布8月不銹鋼盤價，304維持平盤，316調漲每公噸2,000元，200系及400系維持平盤。
華新表示，受到印尼政府定調今年度鎳礦開採配額維持2.6億噸，較去年縮減30%之影響，致使鎳生鐵價格居高不下，加上美伊戰爭再起，原物料、銅價及鉬價皆維持高檔，市場預期聯準會轉向升息趨勢，避險情緒增加及美元走強，導致鋼廠生產成本大幅攀升，唯考量客戶整體接單競爭力，公司綜合評估後，針對8月盤元產品價格調整。
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