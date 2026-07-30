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萬家福、樂家康更名後首戰中元檔 砸2億元回饋搶市 百件商品買一送一

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
萬家福量販、樂家康超市更名後迎來首個中元檔期，全面啟動促銷攻勢。記者嚴雅芳／攝影
萬家福量販、樂家康超市更名後迎來首個中元檔期，全面啟動促銷攻勢。記者嚴雅芳／攝影

萬家福量販、樂家康超市更名後迎來首個中元檔期，全面啟動促銷攻勢，宣布7月29日至9月1日祭出總值2億元回饋，除連續五波會員滿額9折外，也結合線上購物、家速配及OPENPOINT會員生態圈，透過百件商品買一送一、大包裝供品、加價購及點數回饋等多項優惠，希望在年度重要採買旺季帶動來客及業績成長。

萬家福量販、樂家康超市更名後迎來首個中元檔期，全面啟動促銷攻勢，宣布7月29日至9月1日祭出總值2億元回饋，除連續五波會員滿額9折外，也結合線上購物、家速配及OPENPOINT會員生態圈，透過百件商品買一送一、大包裝供品、加價購及點數回饋等多項優惠，希望在年度重要採買旺季帶動來客及業績成長。

中元節向來是量販、超市下半年重要檔期之一，今年適逢萬家福量販與樂家康超市完成品牌更名後首次迎戰中元商機，業者除擴大促銷規模，也同步強化線上線下整合（OMO）布局，希望提升會員回購率與跨通路消費。

此次最大優惠為五波會員滿額9折活動，包括8月1日至2日、8日至9日、15日至16日、22日至23日及24日至26日等五個檔期，會員於萬家福量販、線上購物單筆消費滿2,000元，或樂家康超市、家速配單筆滿888元，即可享9折回饋，整體優惠規模達2億元。

除了實體門市外，萬家福也持續加碼數位通路，8月線上購物、線上商城及家速配同步推出加碼活動，其中線上購物最高回饋可達30%，家速配則祭出轉盤抽折價券、首購優惠、免運及滿額回饋等方案，希望擴大即時配送及宅經濟需求。

商品策略方面，今年聚焦普渡高頻採購品類，包括近百件商品買一送一、熱銷商品不限金額加價購，以及麵食、米食、水餃、啤酒等指定品類滿額贈券。此外，業者也與30大品牌合作推出OPENPOINT點數加碼回饋，並針對UNIDESIGN商品祭出聯名卡現金折價優惠，提升會員黏著度。

觀察近年消費趨勢，中元採買除價格導向外，也愈來愈重視一次購足及便利性。今年萬家福特別推出超過50款中元限定大包裝商品，涵蓋品客、樂事、乖乖、義美、樂天、OREO、卡迪那、可樂果、旺旺等熱門品牌，其中逾10款為首次推出，希望滿足家庭及企業大量採購需求。

此外，萬家福也首度結合AI互動體驗，8月3日至30日推出「創作你的家之歌」活動，消費者上傳家庭照片並完成指定互動，即可生成專屬主題曲，藉由數位體驗增加會員互動與品牌黏著度，進一步為中元檔期增添話題性。

商品 購物 萬家福

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