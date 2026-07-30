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慧康生活科技獲Uniqlo母公司迅銷集團 選為數位健康唯一合作夥伴

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

慧康生技*-KY（7851）30日宣布，其在日本企業健康保險組合 (Kenpo) 市場取得重大商務突破，公司已獲得Uniqlo（優衣庫）、GU 及 Theory 等全球知名品牌的零售巨頭迅銷集團（Fast Retailing Co. Ltd.）選中，將 2026 年為其員工提供全方位的數位健康照護計畫。

在此次合作中，慧康展現強大競爭優勢，成為唯一獲選提供綜合性疾病管理模組的供應商，本次服務內容涵蓋「預防糖尿病惡化計畫」、「特定保健指導 (Tokuho)」，以及專為年輕員工設計的特定保健指導。

這項合作意味著慧康解決方案的影響範疇從傳統的慢病管理，進一步延伸至年輕族群的代謝健康管理，透過更方便的資料搜集、AI 分析與互動、數位平台應用，慧康能協助迅銷集團將預防醫學意識向下扎根，幫助年輕世代提前應對現代職場高壓力生活造成的不良生活習慣等代謝風險。

迅銷集團作為日本市值第三大企業，在日本擁有超過2.5萬名員工，在全球的規模中則是超過11萬人的第三大服飾零售商。對投資人與法人而言，能與此類具備全球領導地位的大型企業以「唯一供應商」之姿簽訂計畫，更驗證了慧康解決方案的可信度與規模化潛力。慧康的日本企業健保營收連續兩年以倍速成長，其中該項目更貢獻了2026 上半年近一半的營收，凸顯早期布局進入企業健康管理服務市場的優勢。

慧康生活科技共同創辦人暨執行長鄧居義指出：「我們很榮幸獲迅銷集團的信賴。透過數位工具與連續血糖監測 (CGM) 技術的整合，我們不僅協助員工具體改善健康結果，更支持企業健保協會強化預防性照護。」這套由 AI 驅動的「數位照護迴圈 (Digital care-loop)」目標在低人力介入下提供高品質的數位指導，協助醫療院所與企業降低長期醫療支出。

UNIQLO 健康 母公司 科技

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