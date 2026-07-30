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TLC止痛新藥TLC590美國三期臨床完成收案 劍指百億美元商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

興櫃生技股TLC-KY（7924）30日宣布，旗下非鴉片類術後長效止痛新藥 TLC590 三期樞紐臨床試驗，已於美國完成最後一位受試者之最後一次訪視（last patient last visit, LPLV），即將進入數據鎖定及分析階段。此一里程碑使 TLC590 距離初步結果公布更近一步，並為後續合作與商業化布局奠定關鍵基礎。

TLC-KY前身即為台灣微脂體公司，執行長葉志鴻表示，完成 TLC590 美國三期試驗所有受試者的訪視，是產品開發進程中的重大里程碑。TLC致力於打造新一代非鴉片類術後止痛藥物，正是為了滿足患者對安全、無成癮風險的術後止痛急迫需求。若接下來的試驗解盲結果呈現正面，公司將加速推進與全球策略夥伴的合作關係及市場拓展。這不僅將為台微體注入強勁的中長期成長動能，更將為現代外科手術的疼痛照護樹立全新標竿。

公司表示，TLC590 的臨床開發策略一路精準對標現行術後止痛的標準療法。在早期試驗中，TLC590 已分別與羅哌卡因（ropivacaine）和布比卡因（bupivacaine）進行比較並展現優勢；本次美國三期樞紐試驗更進一步，採取高難度的「頭對頭（head-to-head）」試驗設計，直接與市場主流的脂質體布比卡因進行比較，藉此確立其在臨床上的領先定位。

此試驗於美國多個試驗中心共收納 304 名接受拇趾外翻矯正手術的受試者，主要評估 TLC590 的術後止痛效果，並進一步確認其減少鴉片類藥物使用的能力。隨著受試者均已完成追蹤，TLC590 解盲結果預計於近期公布，有望顛覆現有市場格局，挑戰指標性藥物的霸主地位。

TLC590 是一款兼具「快速起效」與「長效止痛」潛力的非鴉片類局部止痛新藥。既有的臨床數據顯示，單次局部給藥即可提供長達 168 小時的止痛效果，遠超越當前市面上之類似產品。

在藥物設計上，TLC590 採用已廣泛應用於全球術後疼痛控制的羅哌卡因作為有效成分，相較於布比卡因，具備更佳的心血管與中樞神經系統安全性。此外，該產品的劑型設計大幅簡化了前線醫護的臨床操作，並同時具備成本競爭力與供應鏈彈性，為未來切入大型主流醫療市場創造了顯著的差異化優勢。

術後疼痛管理是目前全球尚未被充分滿足的龐大醫療需求。根據世界衛生組織（WHO）估計，全球每年執行超過 3億例外科手術，其中逾 80% 的患者必須忍受術後疼痛的困擾，市場對「高效且非成癮性」的止痛療法需求極為強勁。單在美國，每年即有約 4,200 萬例手術的潛在應用機會。

在政策面上，美國近期通過的《NOPAIN Act》法案，強制聯邦醫療保險（Medicare）必須於醫院門診（HOPD）及門診手術中心（ASC），針對獲得 FDA 核准之合格非鴉片類術後止痛產品提供獨立健保給付。此政策紅利為非鴉片止痛新藥開啟了絕佳的商業窗口，若 TLC590 未來順利取得 FDA 核准上市，將直接受惠於此給付政策，大幅加速市場滲透率。

據 Future Market Insights 於 2025 年 8 月發布的市場研究報告，全球術後疼痛市場規模預估將由 2025 年的 425億美元，快速成長至 2035 年的 706億美元，年複合成長率約 5.2%，展現龐大的市場潛力。

臨床 百億 收案

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