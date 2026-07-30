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不銹鋼市場前景轉向！燁聯開漲盤 30日拍板8月新盤價
不銹鋼上游廠燁聯（9957）30日拍板8月新盤價，其中304不銹鋼每公噸調漲1,500元、316L合金附價上調2,500元，430系維持平盤。此次盤價調整主要反映鎳原料、匯率及國際運費等成本變化，凸顯不銹鋼市場氣氛開始由先前的低檔觀望，逐步轉向成本推升，後市值得進一步觀察。
燁聯表示，印尼政府持續嚴格管控鎳礦開採配額，鎳礦供應仍偏緊；鎳生鐵價格與前期相當，倫敦金屬交易所鎳價則一度自低檔回升。同時，新台幣兌美元走貶，進口鎳原料、合金元素及海運成本同步墊高，成為304及316L盤價上調的重要依據。
最新國際商情顯示，印尼2026年不會全面增加鎳礦生產配額，僅允許原料不足的境內冶煉廠申請少量追加，以避免全球鎳供應過剩、價格再度崩跌。印尼身為全球最大鎳供應國，政策由追求大量增產轉向控制供給，對鎳價與不銹鋼成本均形成支撐。
上市不銹鋼廠主管說，倫敦金屬交易所LME三個月期鎳價格約每公噸1.63萬美元區間，現貨價格約1.61萬美元，交易所開倉庫存逾27萬公噸，代表鎳價雖獲印尼配額政策支撐，但全球顯性庫存仍高，短期較可能維持區間震盪，大幅上漲的機率低。
商情顯示，大陸主要不銹鋼廠7月300系列預估產量約186萬公噸，較6月減少5.7%，雖仍高於去年同期，但304等鎳系不銹鋼供給收縮，有助舒緩短期庫存及低價競爭壓力。只是200及400系列產量仍可能增加，整體市場尚未脫離供給偏高格局。
上市鋼廠主管指出，燁聯8月開出漲盤，不銹鋼行情由先前「需求疲弱、價格盤整」，轉向「原料獲支撐、鋼廠反映成本」，但當前終端需求尚未全面回升，LME鎳庫存仍高，市場能否真正反轉，流通盤價能否順利上調還待觀察，短期不銹鋼價格下檔空間已縮小，但後市較可能呈現溫和回穩，不易大漲。
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