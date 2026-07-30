王品鐵板燒事業群加速展店 夏慕尼明年底拚21店、首進百貨商場

王品（2727）集團鐵板燒事業群持續擴大布局，旗下法式鐵板燒品牌夏慕尼今年底將再展三店，明年再新增三店，預計明年底全台店數將達21家；同時也將首度跨足百貨商場店型，並調整商業模式，以80至100坪店型、約60席規模搶攻百貨餐飲商機。王品集團鐵板燒事業群總經理吳憲政30日表示，今年鐵板燒事業群營收可望年增約6%，三大鐵板燒品牌明年合計展店目標約10家，持續擴大市占。

適逢七夕情人節商機，夏慕尼30日同步宣布攜手哈根達斯推出期間限定聯名雙人套餐，8月4日至9月30日限時販售，希望藉由節慶檔期帶動來客，也替下半年餐飲旺季增添成長動能。

吳憲政表示，夏慕尼今年已確定新增三處據點，包括宜蘭新月廣場、新店裕隆城及頭份尚順廣場，其中宜蘭新月店已進入施工階段，新店裕隆城則已完成簽約程序，預計均於今年底前陸續開幕。

吳憲政表示，明年規劃再展三店，目前均尚未完成簽約，其中一店將首度採百貨商場店型，正積極尋找合適據點；此外，新竹也規劃再新增一家夏慕尼，店址仍在接洽中。至於南部市場，公司也正與台南南紡購物中心洽談合作，不排除納入後續展店規劃。

因應百貨商場空間限制，夏慕尼也同步調整展店商模。吳憲政表示，過去街邊店多在100多坪，未來百貨店將縮小至80至100坪，但仍希望維持約60個座位，以兼顧營運效率及營收規模，讓品牌能進入更多百貨商場展店。

除了夏慕尼外，王品鐵板燒事業群旗下還包括主打日式高端市場的「阪前鐵板燒」，以及平價品牌「就饗鐵板燒」。吳憲政表示，三個品牌分別布局不同價格帶，目前皆有展店規劃。其中，就饗鐵板燒將於8月推出全新商業模式，導入新的生活餐飲型態。

他表示，目前王品集團共有五大事業群，鐵板燒事業群上半年營收約占集團兩成，隨著展店持續推進，預期占比仍可維持穩定。今年上半年鐵板燒事業群營收約成長3%至5%，全年可望維持約6%的成長幅度。

至於此次七夕檔期聯名，夏慕尼首度攜手哈根達斯，以「250度鐵板、零下20度冰淇淋」為概念推出限定雙人套餐，歷時近半年研發，首度將冰淇淋融入主餐醬汁、海鮮料理、甜點及飲品，而非僅作為餐後甜點，希望透過跨品牌合作，提升消費體驗並帶動節慶聚餐需求。