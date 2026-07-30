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父親節送禮吹生活風 好市多健康、咖啡家電成熱門選項

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

父親節即將到來，零售通路迎接下半年重要送禮檔期，從個人家電咖啡設備、健康用品，到服飾配件、居家寢具與戶外休閒商品，均成為業者搶攻節慶消費的重要品類。美式賣場好市多Costco）憑藉多元商品組合及量販價格優勢，提供不同預算帶的送禮選擇，有望帶動跨品類採購需求。從電鬍刀、皮帶、咖啡機、口腔清潔用品，到登山、露營及居家寢具等商品，都成為會員挑選父親節禮物的熱門選項。

好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，依據往年父親節檔期，電鬍刀、咖啡機等實用型小家電，一直是會員選購的熱門品項，皮帶等男性配件也維持穩定需求。近年隨著會員更加重視健康管理、戶外休閒及睡眠品質，沖牙機、登山杖及近期推出的舒眠枕等商品的關注度也逐漸提升。

從近期社群討論來看，電鬍刀仍是父親節送禮的基本款，使用頻率高、適用族群廣，加上部分機種價格較過去優惠，成為不少消費者優先考慮的商品。皮帶、衣服等服飾配件，則因價格門檻較低，適合與其他商品搭配購買。

咖啡相關商品也受到關注。膠囊咖啡機具備操作方便、沖泡速度快及口味選擇多等特點，適合平時有飲用咖啡習慣的父親。健康與居家類商品同樣是今年父親節送禮討論焦點。沖牙機、電動牙刷、舒眠枕及助聽器等產品，均被視為能改善日常生活品質的選擇。

戶外休閒用品則反映送禮市場從傳統男性配件，轉向個人興趣及休閒生活。隨著登山、露營、釣魚及戶外旅遊風氣延續，登山杖、帳篷、冰桶、戶外座椅等商品，也成為父親節檔期可切入的品類。對量販通路而言，戶外用品通常具有品項多、單價跨度大等特色，有利於吸引消費者進店比較與一次購足。

居家生活商品也成為業者擴大送禮市場的重要方向。舒眠枕、按摩椅、聲霸及座椅等商品，分別對應睡眠、居家娛樂及休息需求，其中按摩椅與影音設備單價較高，可望拉升父親節檔期的高端消費動能。

整體而言，父親節送禮已不再侷限於單一傳統商品，而是逐步擴展至健康、科技、咖啡、睡眠、娛樂及戶外休閒等生活領域。通路業者透過完整品項、不同價格帶及場景式陳列，可望在節慶期間帶動跨品類銷售，進一步放大父親節消費商機。

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