華航集團捐款1,000萬元及載運急難物資 協助熊本震災重建

隨著台中市人口持續成長、車潮同步增加，卻也讓交通壅塞成為影響居住品質的最大隱憂。市場觀察發現，相較於主幹道、車流密集的地段，愈來愈多自住客將目光轉向鄰近重大建設、卻能適度避開穿越性車流的住宅街廓，如七期「市政北二路」、水湳中央公園特區「中科路」及十四期「榮德路」。在地標利多與宜居環境的帶動下，這類「近而不擾」的地段，也逐漸成為兼具自住與保值潛力的住宅街廓。

2026-07-30 14:39