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華航集團捐款1,000萬元及載運急難物資 協助熊本震災重建
因應日本熊本地區地震災情，華航（2610）集團表達深切關心與慰問，宣布捐款新台幣1,000萬元，作為災後救援與重建。熊本是華航集團飛航航點之一，秉持企業社會責任與人道關懷精神。
華航並提供航空運輸運能，八月底前協助免費載運賑災物資，配合政府機關、公益團體、宗教團體及相關救援組織辦理賑災工作，將台灣的關懷與愛心送達災區，協助當地重建需求以實際行動傳遞台灣社會的關懷與溫暖，期盼災區居民早日重建家園。
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