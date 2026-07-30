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AI基建掀物流商機 中菲行：高價值空運快速成長

中央社／ 台北30日電

全球企業加速投入人工智慧（AI）基礎建設，中菲行今天表示，隨AI伺服器、網路設備等高價值基礎設施加速部署，AI基礎建設已成為航空貨運市場成長最快的動能之一，帶動亞洲製造基地與全球超大型資料中心之間的物流需求持續攀升。

中菲行適逢55週年近期舉辦Beyond the Next Horizon供應鏈高峰會，超過150名客戶及供應鏈專家齊聚台北，共同關注AI基礎建設快速發展對全球供應鏈與物流產業帶來的契機與挑戰。

中菲行今天透過新聞稿說明，AI基礎建設涵蓋建構AI資料中心所需的數千項設備與零組件，這些設備分布於不同國家製造，必須完成跨國運輸、報關、倉儲及最終配送，才能讓AI資料中心正式投入運作。根據市場預估，至2030年全球資料中心需求將接近目前的3倍，企業投入新建與升級資料中心的總投資將接近7兆美元。

中菲行執行長施振昇表示，AI對資訊產業的重要性，就如同工業革命對製造業一樣。過去工業革命需要鋼鐵、機械與鐵路，如今AI則需要龐大的資料中心。每一台AI伺服器、網路交換設備、散熱系統及電力設備，都必須經過跨國製造、國際運輸、報關、倉儲及最終配送，才能安全、準時地完成部署。

施振昇進一步表示，隨著AI建置時程持續加快、設備價值不斷提升，企業面臨的物流挑戰也更加複雜，包括全球貿易合規、日益嚴格的出口管制、高價值設備的運輸風險管理、精密設備的零損傷作業，以及配合資料中心建置進度所需的精準交付能力。

中菲行表示，雖然跨境電商仍是航空貨運需求的重要來源，但隨著AI伺服器、網路設備及其他高價值基礎設施加速部署，AI基礎建設正逐步成為高價值航空貨運市場成長最快速的需求之一，帶動亞洲製造基地與全球超大型資料中心之間的物流需求持續增加。

中菲行董事長錢文君表示，AI已成為下一個全球供應鏈管理的重要課題，中菲行協助企業將AI基礎建設自亞洲製造基地安全、高效地運送至全球各地資料中心。她並表示，「AI的核心是晶片，而AI的實現，則仰賴物流。」

中菲行 物流 基建

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