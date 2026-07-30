自住客購屋大轉向 台中「近而不擾」地標路段成焦點

隨著台中市人口持續成長、車潮同步增加，卻也讓交通壅塞成為影響居住品質的最大隱憂。市場觀察發現，相較於主幹道、車流密集的地段，愈來愈多自住客將目光轉向鄰近重大建設、卻能適度避開穿越性車流的住宅街廓，如七期「市政北二路」、水湳中央公園特區「中科路」及十四期「榮德路」。在地標利多與宜居環境的帶動下，這類「近而不擾」的地段，也逐漸成為兼具自住與保值潛力的住宅街廓。

以素有「台中名人巷」之稱的七期市政北二路為例，沿線坐落地標臺中國家歌劇院，對比主幹道市政路，市政北二路少了龐大通勤車潮，在享有商業機能的同時，亦保有相對寧靜的住宅氛圍，成為七期最具代表性的門牌之一。不過，區域開發趨於飽和，市政北二路新案已相當稀缺，目前推案僅「寶輝101 Theater South」、「遠雄夏綠蒂」兩大指標，行情落在每坪90萬~110萬。

而近年發展快速的十四期重劃區，因腹地廣闊，區內由崇德路、松竹路、環中路等主要幹道串聯住宅、商業區。當中，「榮德路」北接興建中的台中巨蛋、南鄰水湳生態公園，更可快速銜接台74快速道路、環中路與崇德十九路，並坐擁中清路、崇德路兩大黃金商圈，以及明星私校資源，加上該路段兩側多規劃為低密度與高綠覆率的住一用地，開闊棟距與綠意景觀形成「近取繁華、退擁寧靜」的環境，也因此受到自住客青睞。

看好榮德路發展潛力，台中在地品牌建商豐穀建設，耗時10年整合榮德路與敦榮二街、規模達1,410坪黃金角地，預計今年將推出地上14樓森態建築「豐穀耘四季」，基地正對文中小預定地，盡享周邊3萬坪樹海綠意，與社區高達102.7%綠覆率呼應，並以26~41坪、2至3房適居規劃回應市場需求，吸引不少科技人與自住家庭關注。

磐興建設台中巨蛋首排的「磐興寬悅」，基地面積約700坪，規劃地上14層、地下2層，產品主打27至37坪、純兩房規劃。據最新實價登錄統計，該案近一年成交均價已達 72.77 萬元，最高單價站上79.53萬元。

豐穀建設業務協理王大睿表示，交通局統計台中市機動車輛登記數已突破311萬輛，其中汽車數居六都之冠，而北屯區單一區域就承載了全台中約11%的人口，道路塞車已是不可忽視的議題。

他進一步指出，「豐穀耘四季」自潛銷以來，來客以科技業為主，這類客層普遍重視的不只是通勤便利，更希望擁有舒適的居住環境，因此像榮德路這樣的街廓，既能近距享有重大建設利多，又能適度避開主要幹道的龐大車流，來往中科僅20分鐘車程，對購屋族來說，無疑是兼具抗跌保值與舒適度的最佳選擇。

此外，水湳中央公園特區的中科路，同樣具備橫貫核心建設卻能適度隔絕主要幹道嘈雜車流的特性，除了串聯中央公園、綠美圖、會展中心，也可透過科湳愛琴橋銜直通中部科學園區，地段優勢也吸引不少品牌建商插旗。

如北部建商亞昕國際開發今年將推出的指標新案「亞昕THE ARC」，基地面積2,219坪，規劃23至39坪、2至3房產品；富華創新則繼水湳首案「之序」後，將再推出位於綠美圖首排的「文商15」，基地約1,937坪，據悉將以飯店式養生宅為規劃方向，顯示品牌建商對中科路生活圈的發展前景深具信心。