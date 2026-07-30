淡海科學城有新進度 國土署：都市計畫即日公開展覽30日

淡海科學城有新進度，內政部國土管理署表示，「變更淡海新市鎮特定區主要計畫（配合第二期發展區第一開發區開發）案」及「擬定淡海新市鎮特定區第二期發展區第一開發區細部計畫案」自今（115）年7月30日起至8月28日止辦理公開展覽30天，相關計畫書圖草案電子檔已公告於國土管理署網站供民眾查閱下載。

此外，將於115年8月20日下午2時及晚上6時，假亞東科技大學淡水校區1樓舉辦2場說明會，歡迎民眾參與。

國土署指出，該案配合行政院核定「均衡臺灣政策－六大區域產業及生活圈」之「首都圈黃金廊帶推動方案」，於淡海新市鎮第二期發展區第一開發區推動「淡海科學城」計畫。

結合淡江大橋完工通車後的交通優勢，以及鄰近臺北港、桃園國際機場與北部區域產業鏈的區位條件，未來將串聯科技產業、研發創新及生活服務機能，打造北臺灣重要的科技產業聚落，並帶動淡海地區整體發展。

國土署說明，該計畫面積約662公頃，將採區段徵收方式辦理整體開發，除規劃產業發展空間外，也將同步完善道路系統、住宅、商業及公共設施配置，並規劃體育場所、學校及醫療專用區等生活服務設施，落實「在地就學、在地就業、在地就養」的宜居理念。

另將結合淡海輕軌延伸、臺2線拓寬及北海岸自行車道路網等重大交通建設，建構兼顧通勤便利、休閒生活及永續發展的友善生活環境，讓產業發展與生活品質同步提升。

國土署表示，公開展覽期間，任何公民或團體對本計畫案如有具體意見，歡迎以書面方式（格式不限）敘明陳情理由、建議事項，並附具體位置略圖，載明姓名（名稱）及聯絡地址，寄送至內政部國土管理署或新北市政府。

公開展覽期滿後，將彙整各界意見提報內政部都市計畫委員會審議，期盼透過中央、地方與民眾共同參與，加速推動淡海新市鎮第二期發展區（第一開發區）整體發展，共同打造兼具產業動能與宜居環境的新生活圈。

範圍示意圖。資料來源／國土署