快訊

熊本強震後假求救瘋傳！「我被活埋」地址竟不存在 仍吸30萬瀏覽

台中商銀捲36億洗錢 分行經理曝：沒想到熟客介紹「爛客戶」給我

12生肖8月運勢一次看！有人迎好運 小心健康、破財危機

聽新聞
0:00 / 0:00

王品集團夏慕尼加速展店 目標明年底達21店

中央社／ 台北30日電
王品集團30日宣布，旗下鐵板燒品牌「夏慕尼」攜手冰淇淋品牌哈根達斯，推出期間限定七夕雙人套餐，預估可望帶動相關套餐銷量成長3倍。中央社
王品集團30日宣布，旗下鐵板燒品牌「夏慕尼」攜手冰淇淋品牌哈根達斯，推出期間限定七夕雙人套餐，預估可望帶動相關套餐銷量成長3倍。中央社

王品集團加速布局鐵板燒事業，看好市場需求持續成長，旗下夏慕尼今年底前將新增3家門市，明年將再開3店，目標達21家，並首度進駐百貨商場，估計全年鐵板事業群營收年成長約6%，鐵板事業群占集團總營收比重約20%。

王品集團今天宣布，旗下鐵板燒品牌「夏慕尼」攜手冰淇淋品牌哈根達斯，推出期間限定七夕雙人套餐，預估可望帶動相關套餐銷量成長3倍。

王品表示，夏慕尼雖是集團深耕多年的品牌，但市場需求仍持續升溫，目前全台共有15家門市，今年底前將再展店3家，明年底前可望再開3店，擴增至21家。除持續布局街邊店，明年將首度進駐百貨商場，規劃設點於新店裕隆城、苗栗尚順等商場。

王品指出，近年不少鐵板燒品牌紛紛進駐百貨，成為新的展店契機。百貨店型規劃約80至100坪、設置約60個座位，雖較街邊店規模精簡，但坪效表現更佳。

王品表示，上半年鐵板事業群營收年增約3%至5%，看好下半年在既有品牌成長動能帶動下，全年營收可望成長約6%，鐵板事業群占集團總營收比重約20%。除夏慕尼外，王品旗下鐵板燒品牌還包括主打高價市場的「阪前」及平價定位的「就饗」，2大品牌預計明年底前合計再展店約4家，其中「就饗」將於8月推出全新商業模式。

王品集團 王品 鐵板燒

延伸閱讀

王品阪前鐵板燒寵客！生日有「3、1、5、0」 8月送松葉蟹海鮮珠寶盒

海外吃、台灣開！餐飲股瘋搶日韓名店 背後商機曝光

全聯OMO布局四箭齊發！全電商拚營收50億元

欣興AI產品比重衝70% 第3季毛利率向上

相關新聞

自住客購屋大轉向 台中「近而不擾」地標路段成焦點

隨著台中市人口持續成長、車潮同步增加，卻也讓交通壅塞成為影響居住品質的最大隱憂。市場觀察發現，相較於主幹道、車流密集的地段，愈來愈多自住客將目光轉向鄰近重大建設、卻能適度避開穿越性車流的住宅街廓，如七期「市政北二路」、水湳中央公園特區「中科路」及十四期「榮德路」。在地標利多與宜居環境的帶動下，這類「近而不擾」的地段，也逐漸成為兼具自住與保值潛力的住宅街廓。

淡海科學城有新進度 國土署：都市計畫即日公開展覽30日

淡海科學城有新進度，內政部國土管理署表示，「變更淡海新市鎮特定區主要計畫（配合第二期發展區第一開發區開發）案」及「擬定淡海新市鎮特定區第二期發展區第一開發區細部計畫案」自今（115）年7月30日起至8月28日止辦理公開展覽30天，相關計畫書圖草案電子檔已公告於國土管理署網站供民眾查閱下載。

熊本地震高速公路斷裂未垮 台灣採同工法防震

日本熊本地震導致高速公路高架路段出現嚴重錯位，但卻未崩塌，專家指出，原因在落橋防止裝置發揮作用，目前台灣國道、省道都有採...

和輝達飛碟屋總部做鄰居 北士科最後3市有地T3、T4及T12今公告招商

輝達將進駐北士科，北市府今正式公告T3、T4及T12等3處北士科最後市有科技產業專用區土地招商，採設定地上權50年、得延長20年，邀請具研發創新、產業發展及營運實力的投資人，把握難得機會，搶先進駐台北科技產業核心，可以和輝達做鄰居。

新南向重要里程碑 遠通電收打造印度首座多車道自由流ETC門架

遠通電收宣布，ETC台灣隊跨國打造的印度首座「多車道自由流」電子收費系統已正式通車營運，首座指標性門架座落於蘇拉特市，另位於加勞恩達市的門架也於今年6月順利通車，成為台灣ETC技術繼泰國之後，再度成功輸出海外、落地新南向的重要里程碑。

台電攜手大甲高工開辦產學合作班 首度導入無人機課程

隨著科技發展，無人機已成國家戰略重要產業。台電近年亦橫跨配電、輸電與發電系統積極導入無人機技術，確保供電穩定。為提前布局相關專業人才，台電攜手老牌職校臺中市立大甲工業高級中等學校開辦產學合作專班，首度導入無人機應用課程，深植機電專業及無人機操作技能，培養國家關鍵基礎設施專業人力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。