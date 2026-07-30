王品集團夏慕尼加速展店 目標明年底達21店

王品集團加速布局鐵板燒事業，看好市場需求持續成長，旗下夏慕尼今年底前將新增3家門市，明年將再開3店，目標達21家，並首度進駐百貨商場，估計全年鐵板事業群營收年成長約6%，鐵板事業群占集團總營收比重約20%。

王品集團今天宣布，旗下鐵板燒品牌「夏慕尼」攜手冰淇淋品牌哈根達斯，推出期間限定七夕雙人套餐，預估可望帶動相關套餐銷量成長3倍。

王品表示，夏慕尼雖是集團深耕多年的品牌，但市場需求仍持續升溫，目前全台共有15家門市，今年底前將再展店3家，明年底前可望再開3店，擴增至21家。除持續布局街邊店，明年將首度進駐百貨商場，規劃設點於新店裕隆城、苗栗尚順等商場。

王品指出，近年不少鐵板燒品牌紛紛進駐百貨，成為新的展店契機。百貨店型規劃約80至100坪、設置約60個座位，雖較街邊店規模精簡，但坪效表現更佳。

王品表示，上半年鐵板事業群營收年增約3%至5%，看好下半年在既有品牌成長動能帶動下，全年營收可望成長約6%，鐵板事業群占集團總營收比重約20%。除夏慕尼外，王品旗下鐵板燒品牌還包括主打高價市場的「阪前」及平價定位的「就饗」，2大品牌預計明年底前合計再展店約4家，其中「就饗」將於8月推出全新商業模式。