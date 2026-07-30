快訊

神秘代碼861.57 5641揭開東野圭吾在台足跡

微軟Windows 11又偷裝APP！這次強硬安裝它 還會掃描人臉

打殘伊朗可省攔截彈藥？美軍中央司令提議「大舉出擊」連炸14天

聽新聞
0:00 / 0:00

長興 MUF 封裝膠放量 長廣設備認列回溫 法人看好下半年

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

長興（1717）及旗下子公司長廣（7795）隨半導體封裝材料、精密設備等出貨升溫，推升六月獲利齊成長。長興上半年17.91億元，年增71.76％，EPS 1.53元，寫下近四年同期新高；持股六成的子公司長廣，6月單月稅純益超越首季，隨三段式壓模設備出貨認列台塑（1301）升溫，法人看好長廣下半年營運。

長興指出，中東局勢在6月趨緩，上游原物料價格回落，客戶需求略有降溫，6月營收38.31億元，較前月略減，但仍較去年同期成長16.21％。其中，合成樹脂、特用材料6月出貨量不及上月，電子材料則在精密設備認列營收貢獻下回升，半導體先進封裝材料出貨量增加。

其中，長興旗下應用於晶圓級多晶片模組封裝（WMCM）製程中的MUF封裝膠材，出貨逐季升溫。法人報告指出，隨蘋果A20 pro系列晶片將採用WMCM封裝，長興作為MUF膠主要供應商，下半年相關產品產能將持續放大。

長興子公司長廣6月稅後純益2,400萬元，年增124%，每股純益（EPS）0.3元，超越今年首季EPS 0.21元水準，單月賺贏前一季，顯示營運回溫、獲利改善。

法人指出，長廣上半年受季節性波動影響，三段式壓模設備認列數字降溫，但下半年認列數有望較上半年成長，進而優化獲利表現。

法人 中東 六月

延伸閱讀

雙鍵上半年EPS 2.25元 動能升溫

全民權證／貿聯 挑價內外10%

AI需求強勁！精測設備投資倍增 存貨攀升成推升營收領先指標

豐興上半年EPS 2.36元 年增二成

相關新聞

熊本地震高速公路斷裂未垮 台灣採同工法防震

日本熊本地震導致高速公路高架路段出現嚴重錯位，但卻未崩塌，專家指出，原因在落橋防止裝置發揮作用，目前台灣國道、省道都有採...

和輝達飛碟屋總部做鄰居 北士科最後3市有地T3、T4及T12今公告招商

輝達將進駐北士科，北市府今正式公告T3、T4及T12等3處北士科最後市有科技產業專用區土地招商，採設定地上權50年、得延長20年，邀請具研發創新、產業發展及營運實力的投資人，把握難得機會，搶先進駐台北科技產業核心，可以和輝達做鄰居。

新南向重要里程碑 遠通電收打造印度首座多車道自由流ETC門架

遠通電收宣布，ETC台灣隊跨國打造的印度首座「多車道自由流」電子收費系統已正式通車營運，首座指標性門架座落於蘇拉特市，另位於加勞恩達市的門架也於今年6月順利通車，成為台灣ETC技術繼泰國之後，再度成功輸出海外、落地新南向的重要里程碑。

台電攜手大甲高工開辦產學合作班 首度導入無人機課程

隨著科技發展，無人機已成國家戰略重要產業。台電近年亦橫跨配電、輸電與發電系統積極導入無人機技術，確保供電穩定。為提前布局相關專業人才，台電攜手老牌職校臺中市立大甲工業高級中等學校開辦產學合作專班，首度導入無人機應用課程，深植機電專業及無人機操作技能，培養國家關鍵基礎設施專業人力。

台中三大藝文地標成房市保值指標 周邊預售案受市場矚目

房市自住買盤回流蛋黃區，台中高總價預售住宅市場，被譽為「藝文鐵三角」的科博館、歌劇院、綠美圖周邊預售個案備受關注。這三大藝文地標同時具備得天獨厚的永久綠意，長期展現出高抗跌性，特別是科博館與歌劇院周邊素地稀缺、開發趨於飽和、生活機能成熟，一直是高資產族群與換屋客群置產首選。

狠甩房市冷氣團！台北市新推案又見單價200萬水位

住展雜誌彙整今年迄今推出並已有實登的首都新案交易最高單價資訊，以信義區松平路位置「松裔」的單坪226萬元拔得頭籌，居次是中正區套房「京典ATELIER111」的單坪189萬元，第三至第五名分別是士林區「文心天母」、南港區「四季嘉禾」、北投區「力銘耘山」，單價各為158.1萬元、154.3萬元、139萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。