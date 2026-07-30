長興 MUF 封裝膠放量 長廣設備認列回溫 法人看好下半年

輝達將進駐北士科，北市府今正式公告T3、T4及T12等3處北士科最後市有科技產業專用區土地招商，採設定地上權50年、得延長20年，邀請具研發創新、產業發展及營運實力的投資人，把握難得機會，搶先進駐台北科技產業核心，可以和輝達做鄰居。

2026-07-30 11:42