momo富昇物流徵百名司機 績優年薪上看百萬元

富邦媒momo子公司富昇物流表示，包裹配送貨量較去年同期成長近1倍，即日起將在全台增聘百名貨車及機車配送司機，以雙北地區人力需求最為迫切。今年6月公司全台配送司機平均月薪近新台幣7萬元，加計年終獎金後，績優司機年薪上看百萬。

富昇物流今天透過新聞稿表示，以每月配送約3000件、每日平均約150件估算，配送司機月薪約可達7萬元，績優司機單月總薪資最高可達9萬元，實際收入仍依配送件數、出勤及工作表現而異。

富昇物流指出，提供公務車輛及公務手機，並負擔油料、維修、輪胎、折舊、保險及手機網路費用，讓配送人員可掌握實際所得。

正職配送人員採排班制，主要班別為上午9時至下午6時，目前沒有夜間配送，並於每月25日前公布次月班表；如有延長工時，加班費及誤餐費依相關法規與公司制度辦理。針對希望保有工作彈性者，也開放兼職職缺。

富昇物流表示，具餐飲外送、快遞或區域配送經驗的人才，通常已具備道路熟悉度、時間管理、行動裝置操作及顧客應對能力，轉進電商包裹配送並非從零開始。

富昇物流指出，公司採3天師徒帶訓制度，由資深司機陪同新人實地訓練，內容涵蓋包裹交接、車輛檢查、路線安排、系統操作與顧客服務。富昇配送人員主要負責固定區域，每次出車通常裝載數十件包裹，再依路線完成配送，並確保貨物安全、簽收正確及異常狀況妥善處理。

富昇物流成立約6年，目前配送人員平均年資達3年；此次招募開放正職及彈性兼職職缺，應徵者須年滿20歲並具備相應駕駛資格；貨車職缺須具職業駕照，機車職缺須具重型機車駕照。