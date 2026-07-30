快訊

熊本強震後假求救瘋傳！「我被活埋」地址竟不存在 仍吸30萬瀏覽

台中商銀捲36億洗錢 分行經理曝：沒想到熟客介紹「爛客戶」給我

12生肖8月運勢一次看！有人迎好運 小心健康、破財危機

聽新聞
0:00 / 0:00

momo富昇物流徵百名司機 績優年薪上看百萬元

中央社／ 台北30日電
富邦媒momo子公司富昇物流即日起於全台增聘百名貨車及機車配送司機，加計年終獎金後，績優司機年薪上看百萬。（富邦媒提供）中央社
富邦媒momo子公司富昇物流即日起於全台增聘百名貨車及機車配送司機，加計年終獎金後，績優司機年薪上看百萬。（富邦媒提供）中央社

富邦媒momo子公司富昇物流表示，包裹配送貨量較去年同期成長近1倍，即日起將在全台增聘百名貨車及機車配送司機，以雙北地區人力需求最為迫切。今年6月公司全台配送司機平均月薪近新台幣7萬元，加計年終獎金後，績優司機年薪上看百萬。

富昇物流今天透過新聞稿表示，以每月配送約3000件、每日平均約150件估算，配送司機月薪約可達7萬元，績優司機單月總薪資最高可達9萬元，實際收入仍依配送件數、出勤及工作表現而異。

富昇物流指出，提供公務車輛及公務手機，並負擔油料、維修、輪胎、折舊、保險及手機網路費用，讓配送人員可掌握實際所得。

正職配送人員採排班制，主要班別為上午9時至下午6時，目前沒有夜間配送，並於每月25日前公布次月班表；如有延長工時，加班費及誤餐費依相關法規與公司制度辦理。針對希望保有工作彈性者，也開放兼職職缺。

富昇物流表示，具餐飲外送、快遞或區域配送經驗的人才，通常已具備道路熟悉度、時間管理、行動裝置操作及顧客應對能力，轉進電商包裹配送並非從零開始。

富昇物流指出，公司採3天師徒帶訓制度，由資深司機陪同新人實地訓練，內容涵蓋包裹交接、車輛檢查、路線安排、系統操作與顧客服務。富昇配送人員主要負責固定區域，每次出車通常裝載數十件包裹，再依路線完成配送，並確保貨物安全、簽收正確及異常狀況妥善處理。

富昇物流成立約6年，目前配送人員平均年資達3年；此次招募開放正職及彈性兼職職缺，應徵者須年滿20歲並具備相應駕駛資格；貨車職缺須具職業駕照，機車職缺須具重型機車駕照。

momo 物流 司機

延伸閱讀

深圳首創無人車+地鐵 同城配送變快

翔耀集團優化資源配置 推進智慧物流服務布局

全聯深化OMO布局、四箭齊發 全電商力拚全年營業額50億元

全聯OMO布局四箭齊發！全電商拚營收50億元

相關新聞

淡海科學城有新進度 國土署：都市計畫即日公開展覽30日

淡海科學城有新進度，內政部國土管理署表示，「變更淡海新市鎮特定區主要計畫（配合第二期發展區第一開發區開發）案」及「擬定淡海新市鎮特定區第二期發展區第一開發區細部計畫案」自今（115）年7月30日起至8月28日止辦理公開展覽30天，相關計畫書圖草案電子檔已公告於國土管理署網站供民眾查閱下載。

自住客購屋大轉向 台中「近而不擾」地標路段成焦點

隨著台中市人口持續成長、車潮同步增加，卻也讓交通壅塞成為影響居住品質的最大隱憂。市場觀察發現，相較於主幹道、車流密集的地段，愈來愈多自住客將目光轉向鄰近重大建設、卻能適度避開穿越性車流的住宅街廓，如七期「市政北二路」、水湳中央公園特區「中科路」及十四期「榮德路」。在地標利多與宜居環境的帶動下，這類「近而不擾」的地段，也逐漸成為兼具自住與保值潛力的住宅街廓。

熊本地震高速公路斷裂未垮 台灣採同工法防震

日本熊本地震導致高速公路高架路段出現嚴重錯位，但卻未崩塌，專家指出，原因在落橋防止裝置發揮作用，目前台灣國道、省道都有採...

和輝達飛碟屋總部做鄰居 北士科最後3市有地T3、T4及T12今公告招商

輝達將進駐北士科，北市府今正式公告T3、T4及T12等3處北士科最後市有科技產業專用區土地招商，採設定地上權50年、得延長20年，邀請具研發創新、產業發展及營運實力的投資人，把握難得機會，搶先進駐台北科技產業核心，可以和輝達做鄰居。

新南向重要里程碑 遠通電收打造印度首座多車道自由流ETC門架

遠通電收宣布，ETC台灣隊跨國打造的印度首座「多車道自由流」電子收費系統已正式通車營運，首座指標性門架座落於蘇拉特市，另位於加勞恩達市的門架也於今年6月順利通車，成為台灣ETC技術繼泰國之後，再度成功輸出海外、落地新南向的重要里程碑。

台電攜手大甲高工開辦產學合作班 首度導入無人機課程

隨著科技發展，無人機已成國家戰略重要產業。台電近年亦橫跨配電、輸電與發電系統積極導入無人機技術，確保供電穩定。為提前布局相關專業人才，台電攜手老牌職校臺中市立大甲工業高級中等學校開辦產學合作專班，首度導入無人機應用課程，深植機電專業及無人機操作技能，培養國家關鍵基礎設施專業人力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。