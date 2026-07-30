海外吃、台灣開！餐飲股瘋搶日韓名店 背後商機曝光

隨國人赴日本、韓國旅遊成為消費日常，曾在海外排隊、打卡的人氣餐飲品牌，也成為國內餐飲集團競相引進的新戰場。今年以來，包括王座（2751）、築間（7723）、香繼光（7418）及開展餐飲等業者相繼加快代理日本、韓國品牌布局，從鰻魚飯、燒鳥、韓式鍋物到燒肉品牌陸續登台，其中不少新品牌預計將於下半年開幕，反映業者看準旅遊體驗帶動品牌認知，希望將海外人氣轉化為國內消費力，搶攻年輕族群及百貨商場商機。

近年赴日、赴韓已成國人出國旅遊主力市場，不少消費者透過旅遊及社群平台接觸海外餐飲品牌，返台後仍具消費意願，也讓代理成熟品牌成為餐飲集團擴張版圖的重要策略。相較自行培養新品牌，代理海外知名品牌不僅可縮短市場教育時間，也有助提升與百貨商場合作優勢，並藉由品牌多元化提高會員回流率及營運綜效。

王座今年6月一口氣新增代理三個品牌，為今年代理布局動作最大的餐飲集團之一，包括日本近400家門市的連鎖鰻魚飯品牌「鰻の成瀬」，以及台灣品牌「美利港式茶檔」與「KEN香時髦中菜」，旗下品牌數增至12個。王座表示，三個品牌都將成為今年營運新動能，其中「鰻の成瀬」規劃年底前在百貨商場開出台灣首店，「美利港式茶檔」也將持續展店，藉由不同餐飲類型補強集團剛需餐飲版圖，提升與商場合作彈性。

若以展店速度觀察，築間則是今年代理品牌布局最積極的業者。集團去年底引進韓國「中央韓鍋酒舍」，今年1月再代理日本「達摩燒鳥」，為品牌海外首店，5月再取得韓國米其林推薦品牌「百年土種蔘雞湯」代理權。尤其「百年土種蔘雞湯」自首店開幕後迅速展店，目前已陸續布局台北、台中及台南，家數來到四家，成為集團今年拓點速度最快的代理品牌，也讓築間同步完成中價位韓式料理及中高價日式居酒屋等不同餐飲版圖。

除了已陸續展店的品牌外，下半年仍有多個新品牌將登台。其中，開展餐飲預計8月下旬於台北大巨蛋引進韓國首爾三大燒肉名店之一「囕盈豚」，為品牌海外首店，也是集團首度跨足韓式餐飲市場；香繼光則規劃第4季引進日本平價鰻魚飯品牌「名代宇奈とと」，該品牌以高CP值鰻魚料理聞名日本，將成為集團繼「金子半之助」及「日本橋海鮮丼 辻半」後，第三個代理的日本餐飲品牌，持續擴大日系品牌布局。

觀察今年餐飲集團代理策略，除了多數瞄準日本、韓國兩大市場外，品牌類型也從過去拉麵、炸物等熱門品項，逐步延伸至鰻魚飯、韓式養生鍋物、燒鳥及燒肉等相對具特色的餐飲品類，藉由差異化定位避開紅海市場，同時提高品牌複製展店能力。

業者分析，隨國人赴日韓旅遊熱度維持高檔，加上社群平台持續放大海外排隊名店話題，消費者對品牌的熟悉度已大幅提升，也讓「海外先體驗、回台再消費」逐漸形成新的餐飲消費模式。未來代理成熟海外品牌預料仍將是餐飲集團擴張的重要策略之一，日韓品牌來台熱潮也可望延續至下半年。