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翔耀集團優化資源配置　推進智慧物流服務布局

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
翔耀集團優化資源配置，推進智慧物流服務布局。圖／翔耀實業提供
翔耀集團優化資源配置，推進智慧物流服務布局。圖／翔耀實業提供

為提升資本運用效率、強化營運韌性並加速集團事業轉型，翔耀實業積極推動資產活化、啟動策略性股權收購以加速物流資源整合及營運流程升級。子公司勁耘科技已依相關公司治理程序，採公開標售方式辦理位於台南市新營區之土地、廠房及建物處分案，藉由重新配置集團資產與資金，提升整體資源使用效益。

翔耀實業指出， 在物流營運布局方面，翔耀集團近期亦透過重要子公司勁耘科技推動相關整合程序，規劃將來來物流股份有限公司納入集團營運體系，進一步強化集團在倉儲管理、理貨作業、物流配送及訂單履約領域的營運基礎。而來來物流長期深耕零售物流及倉儲配送服務，其既有服務範圍涵蓋訂單處理、商品採購、倉儲管理、理貨作業、流通加工、配送服務及逆物流作業，並具備條碼管理、輸送帶分流等自動化資訊基礎。

待相關程序完成後，翔耀集團將以來來物流既有專業團隊、營運流程、物流據點及資訊系統為基礎，推動集團倉儲與配送資源的整合。透過專業物流平台與集團既有專案需求的核心業務深化整合，首要重點優化項目為「空軍服裝供售站」指標專案。集團將重新盤點商品入庫、庫存管理、訂單分流、揀貨複核、出貨配送及退換貨處理等，運用來來物流在零售通路累積的實務經驗，透過流程標準化與作業自動化，有效降低人工重複處理與分貨清點負擔。這項舉措將大幅提升專案的履約效率與交付準確度，在降低出貨差異的同時持續強化服務穩定性，為後續物流服務規模化建立可複製的營運模式。

布局 物流 韌性

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