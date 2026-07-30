快訊

熊本AEON氣爆困住貓咖！「Cat Café MOFF」25隻貓奇蹟生還 貓咪現況網看哭

熊本強震死亡增至28人！日本政府：救命與救援是和時間賽跑

外交部祭對等反制 即日起暫停受理摩洛哥國民來台簽證申請

聽新聞
0:00 / 0:00

和輝達飛碟屋總部做鄰居 北士科最後3市有地T3、T4及T12今公告招商

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北士科最後3市有地T3、T4及T12今公告招商。圖／北市地政局提供
北士科最後3市有地T3、T4及T12今公告招商。圖／北市地政局提供

輝達將進駐北士科，北市府今正式公告T3、T4及T12等3處北士科最後市有科技產業專用區土地招商，採設定地上權50年、得延長20年，邀請具研發創新、產業發展及營運實力的投資人，把握難得機會，搶先進駐台北科技產業核心，可以和輝達做鄰居。

北市地政局長王瑞雲表示，AI產業的未來競爭，不僅取決於研發實力，更須掌握投資契機、提前布局產業據點。這次釋出T3、T4及T12基地，是北士科最後3筆科技產業專用區市有地，市府期盼導入AI、生醫、生技及資通訊（ICT）等具研發創新能量的企業，以加速北士科科技產業聚落成形。

地政局土地開發總隊長范乾峯指出，這次招標基地包括北投區軟橋段52地號（T3）、軟橋段56地號（T4）及新洲美段87地號（T12）等3筆，土地面積分別約700坪、1500坪及2,000坪。各案地上權存續期間均為50年，得再申請延長20年。

另外，權利金底價約為土地市價3成，可大幅降低企業初期土地取得成本，有助企業將資金投入研發、設備及營運發展；3案均採「資格審查、投資計畫書評選及價格決標」三階段辦理，每案評選出3家以下合格投標人，最終以投標權利金最高者為得標人。

地政局指出，招標文件自公告日起販售至115年10月29日止。有意投標者請依招標公告所列匯款資訊，先至銀行臨櫃辦理匯款，再持匯款收據正本至臺北市政府工務局聯合採購發包中心（臺北市信義區市府路1號3樓南區，聯絡電話：02-27208889轉1122）領取招標文件；投標相關書表電子檔已建置於「臺北市政府地政局土地開發總隊網站」之「主題專區／北投士林科技園區設定地上權資訊專區」，供投資人下載參閱。

地政局也提醒投標人，請以專人或掛號郵寄方式，於投標收件截止時間前（115年10月30日上午11時）將投標文件送達或寄達「110204臺北市信義區市府路1號3樓南區，臺北市政府工務局聯合採購發包中心」，逾期送達或寄達者不予受理，採郵寄方式者請預留郵遞作業時間。

北士科T3、T4基地。圖／台北市地政局提供
北士科T3、T4基地。圖／台北市地政局提供

北士科最後3市有地T3、T4及T12今公告招商。圖／北市地政局提供
北士科最後3市有地T3、T4及T12今公告招商。圖／北市地政局提供

北士科T12基地。圖／北市地政局提供
北士科T12基地。圖／北市地政局提供

北士科 輝達 總部

延伸閱讀

兩度流標後新增分期與展延機制 彰化高鐵特區樂齡園區第3次標售

天價法拍破滅！飯店背景大咖買下「華映龍潭廠」 從162億元跌到52億元

北市內湖0625暴雨泡水車慰助金額曝光 報廢或拖吊費都可申請

「聚勢未來．鏈動全球」 2026新北市國際採購商洽會開放報名

相關新聞

狠甩房市冷氣團！台北市新推案又見單價200萬水位

住展雜誌彙整今年迄今推出並已有實登的首都新案交易最高單價資訊，以信義區松平路位置「松裔」的單坪226萬元拔得頭籌，居次是中正區套房「京典ATELIER111」的單坪189萬元，第三至第五名分別是士林區「文心天母」、南港區「四季嘉禾」、北投區「力銘耘山」，單價各為158.1萬元、154.3萬元、139萬元。

缺工時代 零售業轉型打 「效率戰」

在少子化、高齡化的壓力下，台灣進入大缺工時代，過去流通業競爭的是展店速度、坪效與價格，現今人力成最稀缺資源，卻也逼出台灣流通業新競爭力，迫使零售、餐飲、物流重新設計營運模式，誰能用更少的人經營更多生意，誰就有競爭優勢。

熊本地震高速公路斷裂未垮 台灣採同工法防震

日本熊本地震導致高速公路高架路段出現嚴重錯位，但卻未崩塌，專家指出，原因在落橋防止裝置發揮作用，目前台灣國道、省道都有採...

和輝達飛碟屋總部做鄰居 北士科最後3市有地T3、T4及T12今公告招商

輝達將進駐北士科，北市府今正式公告T3、T4及T12等3處北士科最後市有科技產業專用區土地招商，採設定地上權50年、得延長20年，邀請具研發創新、產業發展及營運實力的投資人，把握難得機會，搶先進駐台北科技產業核心，可以和輝達做鄰居。

新南向重要里程碑 遠通電收打造印度首座多車道自由流ETC門架

遠通電收宣布，ETC台灣隊跨國打造的印度首座「多車道自由流」電子收費系統已正式通車營運，首座指標性門架座落於蘇拉特市，另位於加勞恩達市的門架也於今年6月順利通車，成為台灣ETC技術繼泰國之後，再度成功輸出海外、落地新南向的重要里程碑。

台電攜手大甲高工開辦產學合作班 首度導入無人機課程

隨著科技發展，無人機已成國家戰略重要產業。台電近年亦橫跨配電、輸電與發電系統積極導入無人機技術，確保供電穩定。為提前布局相關專業人才，台電攜手老牌職校臺中市立大甲工業高級中等學校開辦產學合作專班，首度導入無人機應用課程，深植機電專業及無人機操作技能，培養國家關鍵基礎設施專業人力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。