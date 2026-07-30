新南向重要里程碑 遠通電收打造印度首座多車道自由流ETC門架

遠通電收宣布，ETC台灣隊跨國打造的印度首座「多車道自由流」電子收費系統已正式通車營運，首座指標性門架座落於蘇拉特市，另位於加勞恩達市的門架也於今年6月順利通車，成為台灣ETC技術繼泰國之後，再度成功輸出海外、落地新南向的重要里程碑。

印度約在10年前開始導入與台灣相同的RFID收費技術 FASTag，但在全面轉型自由流收費前，車輛仍須駛入傳統收費站，並依賴柵欄管制，常因扣款失敗或人為因素造成壅塞。

台灣自2013年起即全面實現無柵欄的多車道自由流電子收費，車輛無需減速即可完成扣款。遠創智慧憑藉台灣成功經驗，於2020年在印度加勞恩達市通過POC概念驗證，並於2025年正式取得建置案。

遠通電收跨國打造的印度首座「多車道自由流」（Multi-Lane Free Flow, MLFF）電子收費系統正式通車營運，首座指標性門架座落於印度總理莫迪（Narendra Modi）的家鄉，古吉拉特邦（Gujarat）蘇拉特市（Choryasi）。

遠通電收副總經理吳忠潔說，本次突破不僅展現台灣智慧交通實力，更得益於工程會及高公局在政策指導與國際推廣上的堅實後盾，成功打造公私協力輸出模式。面對印度政府計畫在一年內將全國1400座傳統收費站中的10%（約140個站點）轉型為MLFF ETC系統，團隊將持續參與，將台灣國道數位轉型的成功經驗推廣至國際。

吳忠潔指出，印度交通環境與台灣差異甚大，建置過程中須克服車種複雜與極端氣候兩大挑戰。相較台灣國道車種較單純，印度道路車種從4輪小車到20多輪大型貨車皆有，且部分車種如兩輪嘟嘟車等屬免收費對象。因此，門架系統必須結合高速車牌辨識（ANPR）、AI車軸與車型辨識，與雷射雷達（LiDAR）感測器，在高速車流中即時辨識多種車型並篩除免收費車輛。

此外，印度夏季高溫環境對戶外精密設備穩定性形成嚴峻考驗。遠創智慧特別針對門架設備進行抗高溫、散熱與耐候設計，確保系統在極端環境下仍能穩定運作，充分展現台灣智慧交通系統在海外複雜環境中的高度適應力。

吳忠潔表示，印度國道路網長度超過4.5萬公里，高居全球第二，規模約為台灣48倍。印度政府預計全面布局超過1000座電子收費區位，並自2026年起加速數位轉型。

根據印度官方統計，蘇拉特市收費站門架5月通車首日，即引導超過4萬1500輛車次以高速「無感」通過，大幅改善過往收費站前瓶頸壅塞；第二座位於加勞恩達市的門架也於6月正式通車，進一步落實免減速的高速公路旅行體驗。