熊本地震高速公路斷裂未垮 台灣採同工法防震

日本熊本地震導致高速公路高架路段出現嚴重錯位，但卻未崩塌，專家指出，原因在落橋防止裝置發揮作用，目前台灣國道、省道都有採用類似工法。

日本熊本縣28日下午發生規模7.1地震，其中九州高速公路八代交流道附近高架路段出現嚴重錯位，道路出現斷裂落差，但卻未崩塌。

有網友在社群網站中分享，這是阪神大地震後，道路設計都會加入落橋防止裝置，避免橋面崩塌。

台灣的國道及省道也都有採用類似工法，交通部高速公路局規劃組科長馮焱明說，台灣的高速公路橋梁均設置有相關「防落長度」及「防落設施」。

馮焱明說，這種防震工法的核心概念是，若遇到地震，橋梁可以斷、可以裂，但絕對不允許像好萊塢電影一樣，整個橋面崩塌，因為只要橋沒有崩塌，上面的車輛就不會掉下來，可以避免更嚴重的傷亡出現，也是台灣設計規範的基本要求之一。

馮焱明介紹，防落措施主要分為「防落長度」與「防落設施」2類，主要原理就是讓橋梁有「夠寬的空間」與「堅固的安全帶」，讓大地震發生時，橋面不會掉落，並可於震後快速搶修，以確保救災車輛與醫療物資進出，不讓交通救災動脈中斷。

由於台灣的國道興建當時，規範設計沒有這麼多，因此高公局近年逐年檢視國道各路段的耐震強度並進行補強，最新的補強工程預計117年9月底全數完工。

馮焱明說，今年也將重新修訂耐震規範，預計最快今年底，明年初完成草案後報交通部進行審議。

交通部公路局表示，國內常見作法包括設置止震塊或剪力鋼棒，以限制梁體與橋墩、橋台間產生過大的相對位移，這些裝置平時不會影響橋梁因溫度變化所產生的正常伸縮；當強震造成梁體與橋墩間出現過大相對位移時，則可限制梁體位移並吸收衝擊力，降低梁體脫離支承、進而發生落橋的風險，屬於橋梁耐震設計的最後一道防線。

公路局指出，新建、改建及耐震補強橋梁時，均會依相關規範及個別橋梁條件進行設計，較具代表性的包含西濱快速公路、南迴改、蘇花改等，都有採用類似工法。