台電攜手大甲高工開辦產學合作班 首度導入無人機課程

隨著科技發展，無人機已成國家戰略重要產業。台電近年亦橫跨配電、輸電與發電系統積極導入無人機技術，確保供電穩定。為提前布局相關專業人才，台電攜手老牌職校臺中市立大甲工業高級中等學校開辦產學合作專班，首度導入無人機應用課程，深植機電專業及無人機操作技能，培養國家關鍵基礎設施專業人力。

台電與大甲高工29日舉行產學合作簽約典禮，由台電副總經理蔡志孟與大甲高工校長楊仁聖共同簽署。此次台電與大甲高工合作，規劃116學年度起於電機科成立「台電關鍵基礎人力培育專案班」，結合大甲高工專業電機課程與該校新設立之「台中市無人機科技教育學習中心」前瞻優勢，培育同時具備無人機應用與機電專業的人才。

台電指出，結合無人機應用與機電專業技術是現代電力網路智慧化的潮流。台電近年橫跨發電、輸電與配電系統積極導入無人機技術，與台電第一線人員共同確保國家供電穩定。面對山區、高空或地形複雜的險峻環境，無人機可輔助台電人員巡視電力設備、查找線路事故點，降低人員作業風險；遇風災、豪雨造成線路設備受損時，亦可利用無人機即時回傳現場情況，協助台電人員制定搶修策略，加速災後復電作業。

台電亦於各電廠導入室內型無人機進行鍋爐巡檢，結合AI及大數據分析，協助電廠在人員不易到達的位置，快速且精準找出鍋爐爐管不易察覺的裂紋及腐蝕等瑕疵與潛在風險，進行全方位檢測，有效提升搶修與大修效率，確保發電機組處於最佳狀態。台電表示，無人機應用能力已成電業重要技能，可協同確保電力設備及關鍵基礎設施穩定運作。

台電說明，專班畢業生未來參加台電產學合作甄試時，學生需完成台電指定修習課程並達一定分數，另需取得「無人機遙控課程初級能力合格證書」。為鼓勵專班學生積極學習，台電每學期會依學業成績提供前10名優秀學子各6,000元獎助學金。畢業前，本專班將甄選10名優秀學生，錄取並通過養成訓練後可成為台電正式員工，提供青年就業機會，也為台電持續充實關鍵技術電力專業人才。

台電表示，台電持續厚植人才資源的源頭，自104年起已陸續與沙鹿高工、小港高中及岡山農工等學校合作辦理台電機電專班。未來將持續深化產學合作，結合學校教學資源與企業實務經驗，培育電業專業人力，並透過智慧科技應用，為穩定供電奠定人才基礎。