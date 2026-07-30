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台中三大藝文地標成房市保值指標 周邊預售案受市場矚目

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
科博館周邊具備成熟機能與綠地條件，近期成為台中高總價預售住宅市場關注焦點。圖／業者提供
科博館周邊具備成熟機能與綠地條件，近期成為台中高總價預售住宅市場關注焦點。圖／業者提供

房市自住買盤回流蛋黃區，台中高總價預售住宅市場，被譽為「藝文鐵三角」的科博館、歌劇院、綠美圖周邊預售個案備受關注。這三大藝文地標同時具備得天獨厚的永久綠意，長期展現出高抗跌性，特別是科博館與歌劇院周邊素地稀缺、開發趨於飽和、生活機能成熟，一直是高資產族群與換屋客群置產首選。

科博特區預售市場目前以「勤美之真」、「長安大序」最受矚目。其中，「勤美之真」實價登錄最高成交均價已達每坪85.4萬元，顯示成熟蛋黃區高總價產品仍具買氣。

距科博館植物園約450公尺的「長安大序」，坐擁科博館與草悟道上萬坪綠地，又鄰近西屯路商圈，今年5月揭露2筆實價登錄，近一年每坪均價每坪64.3萬元。

此案基地串連中國醫藥大學附設醫院、西屯路商圈與優質學區，加上台灣大道未來捷運藍線「科博館站」軌道利多，兼具文教、醫療、商業、交通的全方位生活圈。成熟的生活機滿足育兒家庭、醫療人士的通勤的剛性需求；完善的醫療資源與科博綠帶休閒，適合規劃退休的熟齡族群置產，兼具自住品質與保值抗跌。

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔認為，科博特區的優勢是成熟蛋黃區與土地稀缺性，區域房價長期有支撐力，像今年6月進場的「鼎泰上珹」，與麗晨建設即將推出的「忠明路案」均是危老整合，顯示科博特區周邊土地的增值力。

七期歌劇院則是台中豪宅市場指標，位於惠中路的「遠雄夏綠蒂」已進入潛銷期，下半年有「寶輝惠國47」即將進場。目前，七期核心土地已開發完畢，不論住宅或商辦價格均站上高檔，這兩案主打自住市場，在目前央行管制之下，成交價與量將成為七期房市觀察指標。

水湳經貿園區的台中綠美圖，周邊指標預售案「豐邑PARK ONE」、「泰御Sky Island」實價登錄站穩8字頭，加上「台中國際會展中心第二期」中央以投資方式挹注約60億元，預計2027年上半年動工，區域公共建設持續推進，讓水湳核心區維持市場熱度。

黃盟翔進一步分析，高資產自住客選屋重視生活圈完整度，藝文地標同時也象徵自住客的資產價值，又兼具公共建設與生活品質，台中藝文鐵三角周邊土地，蓋一棟少一塊，自住需求相對穩定，只要有預售建案進場，都會成為市場關注焦點。

台中市三大藝文地標周邊預售市場概況。資料來源：實價登錄、市調及業者
台中市三大藝文地標周邊預售市場概況。資料來源：實價登錄、市調及業者

七期台中國家歌劇院周邊一直是台中豪宅市場的指標。業者提供
七期台中國家歌劇院周邊一直是台中豪宅市場的指標。業者提供

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