狠甩房市冷氣團！台北市新推案又見單價200萬水位

住展雜誌彙整今年迄今推出並已有實登的首都新案交易最高單價資訊，以信義區松平路位置「松裔」的單坪226萬元拔得頭籌，居次是中正區套房「京典ATELIER111」的單坪189萬元，第三至第五名分別是士林區「文心天母」、南港區「四季嘉禾」、北投區「力銘耘山」，單價各為158.1萬元、154.3萬元、139萬元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，台北市為全台最高房價所在，首都效益令其有價格恆溫的條件資格，今年公開案又見高單價200萬元俱樂部成員，信義區門牌的「松裔」，以鄰近信義國小、台北101的地利性，加上當地新案稀缺，擺脫吳興街生活圈老舊住宅偏多的平價形象，買盤也接受200萬元價碼，目前登錄均價多在此水位，信義計畫區的高價宅在蓋好蓋滿下，市場逐步外溢，拉抬起周邊區域房市。

而僅10.2坪的「京典ATELIER111」，每坪最高價以接近190萬元成交，且還在如今市況能不用半年時間快速完銷，社區平均價都賣在180多萬元，訴求不到2000萬元相對低總價的東門生活圈學區套房宅，花個一兩千萬元當孟母，對於富爸媽來說顯然划算。

達標豪宅總價門檻的「文心天母」、「四季嘉禾」，最高單價賣在150多萬元，對比區域新案高價位的行情在130至140萬元左右，表現還再高一些，各自位在天母、南港車站地段，又有品牌建商特性，買方在價格面呈現出一定認知，願意高價出手。

第五強的北士科軟橋段的「力銘耘山」，座落位置優勢不在話下，但或許出於瞄準客群不一定再以高資產族群為主，數據顯示單價至高130多萬元僅合乎當地行情水位，沒有過分偏高，建商銷售策略傾向保守，不與世道爭鋒強出頭。

陳炳辰指出，展望今年後況還有大安區新案已有民間網站刊出單價破200萬元，中正區、南港區、北投區亦傳出挑戰區域高價案，終究屬於高價房產地盤的台北市，大環境冷氣團難以撼動建商信念。