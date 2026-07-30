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狠甩冷氣團 台北市新推案又見單價200萬水位

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／住展雜誌提供
房市示意圖／住展雜誌提供

住展雜誌彙整北市今年推出並已有實登的新案交易最高單價資訊，以位於松平路的「松裔」的單價226萬元最高，中正區套房「京典ATELIER111」單坪189萬元居次。

第三至第五名分別是士林區「文心天母」、南港區「四季嘉禾」、北投區「力銘耘山」，單價各為158萬元、154萬元、139萬元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，「松裔」鄰近信義國小、台北101，加上當地新案稀缺，雖偏向吳興街生活圈，但買盤仍接受200萬元價格，目前登錄均價多在此水位。

僅10.2坪的「京典ATELIER111」6樓戶，訴求不到2000萬元相對低總價的東門生活圈學區套房宅，雖單價不低，但不到半年時間完銷，社區平均價都賣在180多萬元，顯示花個一兩千萬元當孟母，對於富爸媽來說仍然划算。

達標豪宅總價門檻的「文心天母」、「四季嘉禾」，分別位在天母、南港車站地段，有品牌建商特性，買方在價格面呈現出一定認知，願意高價出手。

位於北士科軟橋段的「力銘耘山」，具題材優勢，數據顯示單價至高130多萬元僅合乎當地行情水位，沒有過分偏高，建商銷售策略傾向保守，不與世道爭鋒強出頭。

陳炳辰指出，今年還有大安區新案已有民間網站刊出單價破200萬元，中正區、南港區、北投區亦傳出挑戰區域高價案，屬於高價房產地盤的台北市，大環境冷氣團難以撼動建商信念。

台北市新案最高單價TOP5。資料來源／住展雜誌
台北市新案最高單價TOP5。資料來源／住展雜誌

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