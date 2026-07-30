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最狂成年禮！台北阿嬤不到3天豪砸別墅送愛孫 揭密「美版台積村」買盤

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
FUNWOO德載國際執行長曾意婷觀察，台積電宣布加碼投資鳳凰城廠，帶動美版「台積新村」房市熱。記者趙容萱／攝影
FUNWOO德載國際執行長曾意婷觀察，台積電宣布加碼投資鳳凰城廠，帶動美版「台積新村」房市熱。記者趙容萱／攝影

台積電宣布加碼投資美國亞利桑那州鳳凰城廠區，帶動美版「台積新村」房市熱。房仲觀察，台灣高資產族群赴美買房詢問度暴增五成，這波置產潮新買盤以子女在美就學、就業的高資產族最多，還有一名台北阿嬤拿著當地郵遞區號諮詢，不到3天就為愛孫買一戶別墅當成年禮，引發熱議。

美國置產顧問龍頭FUNWOO德載國際不動產統計，這波置產潮的核心熱區位於台積電廠區所在地鳳凰城北皮奧里亞（North Peoria），車程約10分鐘即可串聯台積電及周邊半導體供應鏈聚落，郵遞區號「85383」更被視為黃金區段，吸引台灣買家詢問、進場買房。

FUNWOO德載國際不動產執行長曾意婷觀察，鳳凰城受惠於台積電持續加碼擴廠，被視為美國近年最具成長潛力的新興科技聚落。近一年台灣買方詢問內容明顯改變，從過去關心「鳳凰城能不能買」，轉為評估通勤便利性、優質學區、生活機能及未來出租管理等長期居住條件，顯示逐漸走向實際居住需求。

以德載國際在距離台積電園區約10分鐘車程的別墅案為例，台積電於本月中旬宣布加碼千億美元投資鳳凰城後，就已迅速售出16戶。

曾意婷分析，這16戶以「竹北貴婦團」、「高雄傳產企業主」，以及「醫生團」等三大買盤，又以孩子在美國念書、工作的高資產族為大宗，看好鳳凰城GDP生產總值躍居全美第五大城，工作機會多，孩子「住得到」，不住也可出租當置產。

其中，最受矚目的案例是一名來自台北的高資產族阿嬤，因愛孫在美國工作，她看好北皮奧里亞區有I-17與Loop 303高速公路串聯台積電聚落，優質教育資源加上成熟生活圈，拿著台積電所在地北皮奧里亞郵遞區號「85383」諮詢，不到三天就果斷簽約，買下一戶別墅作為孫子的成年禮，驚人實力引發熱烈討論。

FUNWOO德載國際執行長曾意婷觀察，台積電宣布加碼投資鳳凰城廠，帶動美版「台積新村」房市熱。記者趙容萱／攝影
FUNWOO德載國際執行長曾意婷觀察，台積電宣布加碼投資鳳凰城廠，帶動美版「台積新村」房市熱。記者趙容萱／攝影

阿嬤 台北 鳳凰城 台積電

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