超商衝刺自助化 減少工作負擔

缺工成為流通業的新常態，迫使業者由「勞力密集」走向「科技密集」，而ＡＩ、自助化就成為打造「少人化」流通模式的最大武器，其中自助化更是發展最快的重點。統一超7-ELEVEN表示，內部統計，前三大門市使用頻次最高省力化作業分別為自助微波、自助結帳、自助取貨，三大省力服務一年可減少工時近兩百萬小時。

全家也表示，目前全店已陸續導入自助結帳、電子支付、自助咖啡機及自助加熱等服務，讓顧客可依需求選擇更便利的消費方式，同時協助第一線夥伴提升作業效率，將人力投入於顧客服務及店舖經營等更具價值的工作，目前全台已有約七百間店舖導入自助微波設備、約一千七百間店舖提供自助結帳服務，並持續依商圈特性與消費需求逐步擴大導入。

萬家福與樂家康同樣也布局自助結帳，目前萬家福量販共四六○台、樂家康超市二六五台，特別是上下班尖峰時段與假日期間，緩解人力資源，平均一至兩位服務人員即可配置約十個機台支援，特別需求店例如外客居多的萬家福桂林店，自助結帳機台也是全台最多，達十七台同時運作，大大緩解收銀結帳的人力。

近年來發展快速的ＡＩ，也成流通業重要幫手。業者表示，ＡＩ並非取代人力，而是要降低勞務負擔。統一超指出，全台7-ELEVEN門市已全面導入ＡＩ訂貨系統，透過演算預測銷量、協助訂補貨，每店每年平均減少約三六五小時作業時間，搭配智能平板與一機兩用自助結帳等設備，降低工作負擔。

而萬家福後台端也有許多ＡＩ運用在各種配置與彙整的作業，如線上購物的「ＡＩ櫥窗」，透過定義活動雙向運行，從商品資料庫篩選符合活動的商品，畫面部分透過圖片生成器到活動氛圍產出，大幅減少以往檔期前許多準備作業。