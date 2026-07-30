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三星新折疊機 酷澎預購開跑

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
Coupang酷澎為三星官方授權通路，今日開放Galaxy Z系列預購。Coupang酷澎／提供
Coupang酷澎為三星官方授權通路，今日開放Galaxy Z系列預購。Coupang酷澎／提供

下半年最受矚目的三星Samsung）折疊機登場，Coupang酷澎為三星官方授權通路，昨（29）日宣布開放Galaxy Z系列預購，包含旗艦折疊機 Galaxy Z Fold8 Ultra、Galaxy Z Fold8與Galaxy Z Flip8、個人健康夥伴Galaxy Watch 9，今日起可於Coupang酷澎預購，平台同步推出多種信用卡優惠以及回饋好禮。

Coupang酷澎台灣零售暨全球電商事業總經理焦耐斯（Jonathan Burks）指出，Coupang酷澎為打造「令顧客驚艷」未來商務而生，三星亦持續推動科技融入日常生活，雙方關係將從此刻開始進入全新里程碑，共同為顧客創造更便利、更優質的購物體驗。

自7月30日至8月13日，於Coupang酷澎預購Galaxy Z Fold8 Ultra、Galaxy Z Fold8與Galaxy Z Flip8 256GB，即可獲得三星與Coupang酷澎雙重加碼容量升級至512GB；7月30日至8月1日預購享酷澎幣回饋價值最高6,590元。針對Galaxy Z Fold8 Ultra還可獲得三星早鳥好禮，包括市價1,690元的矽膠磁吸保護殼及市價1,290元的10,000mAh行動電源。此外，於下單後完成US3C手機舊換新步驟，額外加碼10%現金回饋、最高4,950元。

在Coupang酷澎預購三星新機，也享刷卡優惠。7月30日起刷星展銀行信用卡單筆分期滿40,000元現折2,000元；8月1日起刷玉山銀行信用卡單筆分期滿60,000元現折2,500元（詳細活動名額、分期利率以各銀行公告為主）。

三星以Galaxy Z系列為人們帶來前所未有的折疊使用體驗。Galaxy Z Fold8以更輕薄機身、沉浸式大螢幕及流暢多工為特色，展開後的4:3螢幕，讓娛樂、閱讀與社群創作切換自如；Galaxy Z Fold8 Ultra主打頂級生產力，配備更大的8吋主螢幕、200MP相機與Ultra級效能；Galaxy Z Flip8延續時尚折疊設計，升級外螢幕及更輕巧機身，讓自拍、社群互動與日常操作更便利。

酷澎 三星 Samsung

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