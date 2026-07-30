台灣高鐵N700ST新車亮相！2027年起上路、尖峰運能增25%

加密貨幣市場經常給人進入門檻高、艱澀難懂的印象，而HOYA BIT加密貨幣交易所創辦人彭云嫻希望打破加密貨幣「只屬於年輕人、科技圈、交易高手」的刻板印象，只「把簡單留給用戶」，面對《虛擬資產服務法》三讀通過，她也立下今年的三個目標，一是合規升級，二為將合規轉化為使用者感受得到的信任，第三是成為傳統金融機構值得信賴的夥伴。

2026-07-30 01:25