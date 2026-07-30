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台灣高鐵N700ST新車亮相！2027年起上路、尖峰運能增25%

經濟日報／ 特派記者余弦妙／日本福岡29日電

台灣高鐵（2633）為強化整體運能，新世代列車N700ST今（30）日將亮相，首批12組列車將於8月起陸續自日本運抵台灣，預計2027年、2028年各有六組投入營運，車隊規模擴增至46組，尖峰時段運能可提升25%，滿足持續成長的旅運需求。

新世代列車N700ST亮相代表「高鐵2.0」計畫邁入新階段。交通部長陳世凱指出，隨著N700ST將出廠，台日高鐵合作也邁入新的里程碑，期待未來雙方持續深化合作，不僅服務台灣旅客，更攜手拓展國際市場。

高鐵近年營運表現亮眼，也成為推動車隊更新的重要動能。高鐵董事長史哲日前於股東常會表示，受惠國內經濟穩健成長及城際交通需求增加，去年全年運量首度突破8,207萬人次，年增4.88%，平均每日運量達22.5萬人次，較前一年增加約1.1萬人次；全年營收546.5億元、年增2.75%，稅後淨利65.8億元，營運續創佳績。在運量穩健成長帶動下，高鐵加速推動「高鐵2.0」，同步擴充車隊及升級服務品質。

高鐵表示，N700ST中的「T」與現行700T相同，代表「Taiwan」，兩代車型皆依台灣環境與營運需求打造。

高鐵 史哲 陳世凱

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