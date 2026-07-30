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南僑發出聲明 要求福壽賠償
針對中聯油脂問題油事件引發的食安風波，南僑（1702）昨（29）日發出聲明啟事強調，公司是油品事件的受害者，也是問題油供應鏈中最早發現異常的業者。
南僑油脂董事長李勘文偕同永然聯合法律事務所、世紀聯合法律事務所共同發布聲明，要求福壽公司公開道歉，並賠償南僑因此所受的一切損失。
李勘文表示，至於後續求償規模，仍須待實際損失、商譽影響等因素完成盤點與精算後，才能對外說明，並強調食安把關不應只仰賴少數使用者自主檢驗與通報。
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