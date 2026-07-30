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南僑：食用油有缺貨風險 籲深化「食安五環」

經濟日報／ 記者黃淑惠侯思蘋／台北報導
南僑油脂董事長李勘文（左）與南僑控股董事長陳正文。記者侯思蘋／攝影
南僑油脂董事長李勘文（左）與南僑控股董事長陳正文。記者侯思蘋／攝影

南僑控股（1702）董事長陳正文與南僑油脂董事長李勘文昨（29）日呼籲，中聯油脂在國內大豆油市場供應占比近三成，事件已不只是單一企業食安問題，更牽動民生物資供應穩定。政府應攜手產業建立更具韌性的食用油供應鏈，並在既有基礎上擴大落實「食安五環」政策，降低單一供應商出現問題所帶來的系統性風險。

此次事件起因於中聯油脂供應的部分大豆沙拉油遭檢出致癌物苯駢芘（Benzo[a]pyrene）超標，不僅波及泰山、福壽、福懋油等主要食用油品牌，也進一步影響食品加工、連鎖餐飲、夜市攤商及零售通路，被視為近年國內規模最大的食用油食安事件之一。

李勘文表示，根據業界統計，台灣每年大豆油需求量約34萬公噸，中聯油脂產能約占三成，一旦無法恢復正常供應，市場將出現約13.6萬公噸供應缺口，勢必對國內食用油市場造成壓力。

他指出，目前市場雖積極尋找替代供應來源，但據了解，國內主要油脂業者產能已相當吃緊。若中聯油脂問題遲未解決，後續供應缺口恐逐步擴大，餐飲業、食品加工業、夜市攤商等大量用油產業，都可能面臨供貨吃緊，甚至缺貨風險。

他建議，政府應建立更完整的油品檢驗制度及標準作業流程（SOP），從原料採購、運輸、製程到產品流向全面納入管理，並結合數位化追溯及產品履歷制度，提高供應鏈透明度與風險預警能力。

李勘文表示，從歷次食用油事件到此次中聯油脂風波，都反映台灣食安管理仍須持續精進。「食安五環」已建立良好的制度基礎，未來應持續深化並擴大應用，兼顧食品安全與民生供應穩定，提升整體食用油供應鏈的韌性與風險管理能力。

南僑 食用油 缺貨

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