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醫材大廠CSD中衛跨足手部清潔市場 IKIGAI香氛洗手露布局居家美學商機

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
IKIGAI跨足手部清潔市場，推出全新香氛洗手露系列，並邀請Vivian徐若瑄為品牌代言。業者提供
IKIGAI跨足手部清潔市場，推出全新香氛洗手露系列，並邀請Vivian徐若瑄為品牌代言。業者提供

台灣醫材大廠CSD中衛宣布，旗下生活質感品牌IKIGAI跨足手部清潔市場，推出全新香氛洗手露系列，分別推出「玫瑰小木屋」、「微醺寶寶」及「1980s」三款香氛。這是品牌繼口腔護理產品線之後，首度跨足手部清潔領域。

這也是品牌從單一品類，邁向生活質感定位的重要一步，希望藉由兼具嗅覺體驗與日常清潔功能的產品，布局快速成長的香氛清潔市場。

CSD中衛近年透過旗下四個定位各異的品牌，逐步跨出醫療耗材的既有框架，從熟悉的彩色口罩出發，逐步延伸至濕巾、補給飲品與生活風格領域，建構橫跨「預防、清潔、補給、療癒」的健康生活布局。

根據市場研究機構Market.us預估，全球洗手乳市場規模將由2025年的50億美元，成長至2035年約101億美元，2026至2035年預估複合年成長率(CAGR)達7.3%，顯示全球手部清潔市場仍具穩定成長動能。

IKIGAI選在此時進軍市場，看準的不僅是清潔用品需求，更看好消費者對香氛、美感與生活儀式感持續提升的市場趨勢。

根據CMRI美妝行銷總研《美妝產業2025年度報告》，以@cosme平台消費者瀏覽行為數據觀察，台灣香水香氛品類關注度年增13.5%，顯示香氛已逐漸成為消費者選購日常用品的重要考量之一。

這股趨勢隨著近年「微儀式經濟」與「療癒經濟」的興起，消費者開始將居家空間視為提升生活品質的重要場域，洗手露也從單純的清潔用品，逐步發展為兼具香氛、美感與生活體驗的日常用品。

IKIGAI選擇以「情緒香氛」作為產品差異化方向，並從不同腦波頻率所代表的心理狀態汲取調香靈感，推出三款各具特色的香氛。

品牌表示，腦波並非產品功能，而是此次香氛設計的創作靈感，希望透過更具故事性的香氣語言，建立三款產品鮮明的個性與辨識度，並提出「60秒大腦微旅行」概念，希望將每次短短一分鐘的洗手時間，轉化為重新整理情緒的日常儀式。

由品牌代言人Vivian徐若瑄親自挑選的「玫瑰小木屋」，取材「α波」的放鬆從容，以花香與木質調層層堆疊，展現安定而平衡的香氣層次—溫柔中帶著堅定，如同Vivian一貫展現的從容氣質。

另外兩款則分別對應不同的情緒場景：「微醺寶寶」呼應「θ波」，透過白花香與柔和木質調營造療癒氛圍；「1980s」則以「δ波」為靈感，呈現沉靜獨處皮革氣息。

全系列產品皆以天然椰子油作為潔淨基底，添加玻尿酸潤澤保濕，洗後柔潤不緊繃；pH值5至7，貼近肌膚天然酸鹼平衡，溫和潔淨，敏弱肌亦能安心使用。同時不添加重金屬、人工色素、Paraben、甲醛、塑化劑、皂鹼及螢光劑，並堅持不進行動物實驗，延續IKIGAI一貫的溫和配方堅持。

IKIGAI表示，此次推出香氛洗手露，不只是品牌產品線的延伸，更是品牌從口腔護理，跨向「生活質感品牌」定位的重要一步。未來將持續觀察市場需求與消費趨勢，拓展更多生活清潔類品項，透過兼具功能、美感與香氛體驗的產品，深化品牌在生活美學市場的發展。

布局 中衛

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