中彰30分鐘生活圈成形！彰化房市「蛋白區」順勢崛起 吸引在地建商卡位

彰化縣房市正迎來前所未有的結構性轉變。過去，彰化面臨人口外流與台中房價擠壓挑戰，如今隨著重大交通建設與都市計畫雙效推進，房市也從「人口外流」走向「承接外溢」，其中交通條件改善、房價相對親民的花壇、和美等二線鄉鎮，也成為在地建商如格睿建設等積極布局的新戰場。

其中，預計今年10月底通車的「大肚和美跨河橋梁」，工程進度已超過93％，完工後可望大幅縮短台中大肚與北彰化的通勤時間，真正實現「中彰30分鐘生活圈」。

此外，台中捷運綠線延伸彰化、台76線延伸二林芳苑等交通建設逐步推進，也將進一步突破傳統縣市界線，帶動中彰生活圈整合，讓彰化具備承接台中人口與產業外溢的條件。

不僅如此，國道1號彰化交流道特定區也逐步進入實質開發階段，新縣政中心、縣議會及巨蛋等重大建設同步規劃，整體開發範圍達到84公頃。

格睿建設業務主管蔣世文指出，隨著交通與公共建設逐步到位，彰化市周邊城市發展軸線可望重新洗牌，房市也有機會從傳統市區核心，向交通節點及生活圈外圍擴散。

在這波房市結構調整中，深耕彰化市場多年的格睿建設，採取與大型上市櫃建商不同市場策略，並未集中火力搶進彰化市中心或員林市，而是鎖定具備交通紅利、產業支撐及房價優勢的二線鄉鎮，透過「蛋白區包圍網」策略，尋找精華區土地價格高漲之外的市場機會。

蔣世文表示，格睿在北彰看準彰濱工業區就業人口與台中大肚外溢需求，分別在和美、伸港推出「格睿森玥」、「格睿全園」；南彰則鎖定中科二林園區發展，以及台74、台76線交通網絡逐步完善的長期效應，在溪湖推出「格睿庭朗」透天與電梯店住產品，瞄準「工作在二林、生活在溪湖」的科技產業就業人口居住需求。

除了北、南彰化布局外，花壇則成為格睿建設承接彰化市、員林市外溢需求的另一個重要市場。

蔣世文指出，花壇位於彰化市與員林市之間，隨兩大城市房價逐步墊高，加上台74甲線可銜接台中，對在地換屋族而言，僅需增加有限通勤距離，即可換取更大居住空間，因此花壇具備承接市區外溢居住需求的條件。

其中，位於花壇、總銷約9億元的「格睿松花苑」銷售已近六成，基地約1,300坪，規劃46棟地上4層透天住宅，室內配備Panasonic廚具及TOTO衛浴，部分戶型規劃5.35米大面寬雙車位，並預留電動車充電管線，每戶總價1,458萬至2,300萬元，鎖定在地換屋族、傳產企業主及台中外溢客群。

從生活機能來看，該案車程可串聯華南國小、花壇國中、花壇火車站及周邊商圈，形成兼具交通便利與居住品質的生活圈，切中現代家庭對科技與生活品質的雙重需求。不但吸引在地傳產菁英的目光，更成功打動注重生活品質的台中客與返鄉青年。

蔣世文說，隨消費者對居住品質要求提高，購屋選擇已不再單純以「蛋黃、蛋白區」劃分，即使位於非核心區域，建案仍須在空間尺度、建材配備及生活環境上提供足夠的產品價值，才能吸引在地換屋客與台中外溢買盤。

住商不動產員林加盟店東江建德分析，當烏日高鐵特區房價普遍站穩每坪4字頭，甚至朝5字頭發展之際，彰化蛋白區房價仍維持每坪2至3字頭，相對親民的房價基期，加上透天產品在彰化市場仍具一定吸引力，使二線鄉鎮成為首購及換屋族的重要選項。

「用距離換取空間、用時間換取資產增值」是當前的購屋顯學。在地建商透過精準的選地哲學與不斷升級的產品規格，回應購屋族從純粹的「解決居住需求」，躍升為「資產配置」的需求。在交通利多兌現與重大公共建設跟進的強力驅動下，為彰化房市打開格局，迎向量價結構同步優化與競爭的城市化趨勢。

彰化縣上半年預售市場成交指標案。資料來源：內政部不動產實價登錄、業者

「格睿松花苑」吸引在地傳產菁英目光，更成功打動台中客與返鄉青年的心。記者宋健生／攝影

彰化縣上半年房市透天預售成交持續領先概況。資料來源：內政部不動產實價登錄

格睿建設2026年推案概況一覽。資料來源：業者