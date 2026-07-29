快訊

美股早盤／油價跳升、靜候Fed決策 四大指數盡墨

震動逾10秒…熊本再傳規模5.8極淺層地震 最大震度5弱

聽新聞
0:00 / 0:00

中彰30分鐘生活圈成形！彰化房市「蛋白區」順勢崛起 吸引在地建商卡位

經濟日報／ 記者宋健生／彰化即時報導
花壇具備承接彰化市區外溢居住需求的條件，「格睿松花苑」目前銷售近六成。記者宋健生／攝影
花壇具備承接彰化市區外溢居住需求的條件，「格睿松花苑」目前銷售近六成。記者宋健生／攝影

彰化房市正迎來前所未有的結構性轉變。過去，彰化面臨人口外流與台中房價擠壓挑戰，如今隨著重大交通建設與都市計畫雙效推進，房市也從「人口外流」走向「承接外溢」，其中交通條件改善、房價相對親民的花壇、和美等二線鄉鎮，也成為在地建商如格睿建設等積極布局的新戰場。

其中，預計今年10月底通車的「大肚和美跨河橋梁」，工程進度已超過93％，完工後可望大幅縮短台中大肚與北彰化的通勤時間，真正實現「中彰30分鐘生活圈」。

此外，台中捷運綠線延伸彰化、台76線延伸二林芳苑等交通建設逐步推進，也將進一步突破傳統縣市界線，帶動中彰生活圈整合，讓彰化具備承接台中人口與產業外溢的條件。

不僅如此，國道1號彰化交流道特定區也逐步進入實質開發階段，新縣政中心、縣議會及巨蛋等重大建設同步規劃，整體開發範圍達到84公頃。

格睿建設業務主管蔣世文指出，隨著交通與公共建設逐步到位，彰化市周邊城市發展軸線可望重新洗牌，房市也有機會從傳統市區核心，向交通節點及生活圈外圍擴散。

在這波房市結構調整中，深耕彰化市場多年的格睿建設，採取與大型上市櫃建商不同市場策略，並未集中火力搶進彰化市中心或員林市，而是鎖定具備交通紅利、產業支撐及房價優勢的二線鄉鎮，透過「蛋白區包圍網」策略，尋找精華區土地價格高漲之外的市場機會。

蔣世文表示，格睿在北彰看準彰濱工業區就業人口與台中大肚外溢需求，分別在和美、伸港推出「格睿森玥」、「格睿全園」；南彰則鎖定中科二林園區發展，以及台74、台76線交通網絡逐步完善的長期效應，在溪湖推出「格睿庭朗」透天與電梯店住產品，瞄準「工作在二林、生活在溪湖」的科技產業就業人口居住需求。

除了北、南彰化布局外，花壇則成為格睿建設承接彰化市、員林市外溢需求的另一個重要市場。

蔣世文指出，花壇位於彰化市與員林市之間，隨兩大城市房價逐步墊高，加上台74甲線可銜接台中，對在地換屋族而言，僅需增加有限通勤距離，即可換取更大居住空間，因此花壇具備承接市區外溢居住需求的條件。

其中，位於花壇、總銷約9億元的「格睿松花苑」銷售已近六成，基地約1,300坪，規劃46棟地上4層透天住宅，室內配備Panasonic廚具及TOTO衛浴，部分戶型規劃5.35米大面寬雙車位，並預留電動車充電管線，每戶總價1,458萬至2,300萬元，鎖定在地換屋族、傳產企業主及台中外溢客群。

從生活機能來看，該案車程可串聯華南國小、花壇國中、花壇火車站及周邊商圈，形成兼具交通便利與居住品質的生活圈，切中現代家庭對科技與生活品質的雙重需求。不但吸引在地傳產菁英的目光，更成功打動注重生活品質的台中客與返鄉青年。

蔣世文說，隨消費者對居住品質要求提高，購屋選擇已不再單純以「蛋黃、蛋白區」劃分，即使位於非核心區域，建案仍須在空間尺度、建材配備及生活環境上提供足夠的產品價值，才能吸引在地換屋客與台中外溢買盤。

住商不動產員林加盟店東江建德分析，當烏日高鐵特區房價普遍站穩每坪4字頭，甚至朝5字頭發展之際，彰化蛋白區房價仍維持每坪2至3字頭，相對親民的房價基期，加上透天產品在彰化市場仍具一定吸引力，使二線鄉鎮成為首購及換屋族的重要選項。

「用距離換取空間、用時間換取資產增值」是當前的購屋顯學。在地建商透過精準的選地哲學與不斷升級的產品規格，回應購屋族從純粹的「解決居住需求」，躍升為「資產配置」的需求。在交通利多兌現與重大公共建設跟進的強力驅動下，為彰化房市打開格局，迎向量價結構同步優化與競爭的城市化趨勢。

彰化縣上半年預售市場成交指標案。資料來源：內政部不動產實價登錄、業者
彰化縣上半年預售市場成交指標案。資料來源：內政部不動產實價登錄、業者

「格睿松花苑」吸引在地傳產菁英目光，更成功打動台中客與返鄉青年的心。記者宋健生／攝影
「格睿松花苑」吸引在地傳產菁英目光，更成功打動台中客與返鄉青年的心。記者宋健生／攝影

彰化縣上半年房市透天預售成交持續領先概況。資料來源：內政部不動產實價登錄
彰化縣上半年房市透天預售成交持續領先概況。資料來源：內政部不動產實價登錄

格睿建設2026年推案概況一覽。資料來源：業者
格睿建設2026年推案概況一覽。資料來源：業者

隨著重大交通建設與都市計畫雙效推進，彰化房市也從「人口外流」走向「承接外溢」。記者宋健生／攝影
隨著重大交通建設與都市計畫雙效推進，彰化房市也從「人口外流」走向「承接外溢」。記者宋健生／攝影

彰化 房市 蛋白區 台中

延伸閱讀

三鶯線通車改變購屋版圖！高收入首購族沿藍線找房 「若水秧翠」成新焦點

兩度流標後新增分期與展延機制 彰化高鐵特區樂齡園區第3次標售

終結無火化場歷史 彰化生命園區抗議聲中動土

北市捷運綠線親民價 信義房屋專家分析萬隆站優勢

相關新聞

愛山林拿逾4,000坪「基隆七堵德新村都更案」 總金額54.8億元

愛山林再奪大型都更案。愛山林（2540）29日公告，獲選為基隆市七堵區「德新村都市更新案」 之最優申請人，該案基地面積達4,260.41坪，交易總金額約54.88億元，其中愛山林占比51%，金額約27.99億元，交易相對人為臺灣港務公司、國營臺灣鐵路、台灣菸酒及基隆市政府。

全聯深化OMO布局、四箭齊發 全電商力拚全年營業額50億元

全聯旗下數位零售平台「全電商」宣布啟動新一波升級計畫，將以AI演算、數據應用、RMN（Retail Media Network，零售媒體聯播網）及物流升級四大策略，深化數位零售布局，串聯全聯逾1,260家實體門市、PX Pay逾1,100萬會員、全支付逾700萬會員，以及小時達、分批取等服務，打造完整OMO零售服務網絡，力拚全年營業額50億元。

高鐵N700ST出廠前夕 台灣高鐵捐2千萬日圓援助熊本災後重建

台灣高鐵新世代列車N700ST將於30日在日本山口縣日立笠戶工廠正式出廠。台灣高鐵公司29日晚間在日本福岡市舉辦感謝晚會，原為感謝參與新車出廠典禮的台日各界貴賓，惟因熊本日前發生規模7.1強震，晚會也增添關懷災區氛圍。交通部長陳世凱宣布捐出一個月薪資投入救災，台灣高鐵董事長史哲則宣布，公司將捐贈2,000萬日圓（約400萬元新台幣）協助災後重建。

王光祥千金王雅萱暫代三圓董事長 公司：未來將尋覓建設專業人士接任

三圓建設（4416）29日公告重大人事異動，原董事長王雅麟卸任董事長職務，由王雅萱接任董事長，她也是三圓掌門人王光祥的長女，並同步擔任法人董事代表人。此次改派後，董事會同任期董事變動比率達5/9，已達三分之一以上董事發生變動。

南僑控股及南僑油脂董座呼籲注意油品供應鏈缺口 擴大食安五環推動

中聯油脂油品事件持續延燒，南僑控股董事長陳正文及南僑油脂董事長李勘文呼籲，中聯油脂在國內大豆油市場供應占比近三成，政府除應持續釐清事件外，也應正視民生必需品供應穩定問題，政府與產業共同建立更完善、更具韌性的食用油供應鏈，並在既有基礎上擴大運用「食安五環」，降低單一供應商出現問題所帶來的衝擊。

社宅包租代管傳非法轉包 高市租賃公會批「一頭牛扒兩層皮」

社會住宅包租代管制度驚傳非法轉包，衍生一邊向租屋民眾收費、再向政府請領補助的「一案雙收」亂象，形同讓租屋族與房東遭「一隻牛扒兩層皮」，高雄市租賃住宅服務商業同業公會發表三點聲明，強調公會堅決反對任何違法轉包行為，支持主管機關依法查處，呼籲業者回歸誠信經營，共同維護社宅包租代管制度的公信力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。