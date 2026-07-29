王光祥千金王雅萱暫代三圓董事長 公司：未來將尋覓建設專業人士接任

三圓建設（4416）29日公告重大人事異動，原董事長王雅麟卸任董事長職務，由王雅萱接任董事長，她也是三圓掌門人王光祥的長女，並同步擔任法人董事代表人。此次改派後，董事會同任期董事變動比率達5/9，已達三分之一以上董事發生變動。

三圓建設指出，董事會決議推選王雅萱董事暫代董事長職務，自7月29日起生效。王雅萱現任隴華電子股份有限公司總經理，具企業經營管理經驗，後續公司將尋覓具建設本業專業人士接任董事長，以協助公司穩定營運並強化建設事業布局。

此外，三圓建設同步公告法人董事改派，原法人董事「三圓建設股份有限公司董事長王雅麟」卸任，由「三雅投資股份有限公司代表人王雅萱」接任法人董事。新任董事任期自115年7月29日起至117年6月24日止。

此次董事異動也造成董事會結構調整，同任期董事變動比率為5/9（含獨立董事），獨立董事變動比率為1/3，符合公開發行公司重大訊息揭露標準。

三圓建設表示，此次人事調整主要為法人董事改派及董事長職務調整，未來將持續尋找熟悉建築開發、不動產營運等領域的專業人士接任董事長，維持公司營運穩定及推動建設本業發展。