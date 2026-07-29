快訊

美股早盤／油價跳升、靜候Fed決策 四大指數盡墨

震動逾10秒…熊本再傳規模5.8極淺層地震 最大震度5弱

暴風半徑持續擴大！白海豚升級成強颱 最新路徑、對台影響曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

王光祥千金王雅萱暫代三圓董事長 公司：未來將尋覓建設專業人士接任

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
王光祥（左）千金王雅萱（右）暫代三圓董事長。王郁倫／攝影
王光祥（左）千金王雅萱（右）暫代三圓董事長。王郁倫／攝影

三圓建設（4416）29日公告重大人事異動，原董事長王雅麟卸任董事長職務，由王雅萱接任董事長，她也是三圓掌門人王光祥的長女，並同步擔任法人董事代表人。此次改派後，董事會同任期董事變動比率達5/9，已達三分之一以上董事發生變動。

三圓建設指出，董事會決議推選王雅萱董事暫代董事長職務，自7月29日起生效。王雅萱現任隴華電子股份有限公司總經理，具企業經營管理經驗，後續公司將尋覓具建設本業專業人士接任董事長，以協助公司穩定營運並強化建設事業布局。

此外，三圓建設同步公告法人董事改派，原法人董事「三圓建設股份有限公司董事長王雅麟」卸任，由「三雅投資股份有限公司代表人王雅萱」接任法人董事。新任董事任期自115年7月29日起至117年6月24日止。

此次董事異動也造成董事會結構調整，同任期董事變動比率為5/9（含獨立董事），獨立董事變動比率為1/3，符合公開發行公司重大訊息揭露標準。

三圓建設表示，此次人事調整主要為法人董事改派及董事長職務調整，未來將持續尋找熟悉建築開發、不動產營運等領域的專業人士接任董事長，維持公司營運穩定及推動建設本業發展。

千金 董事長 董事

延伸閱讀

影／宏泰人壽購地弊案檢調第2波搜索 疑林鴻南主導董事會決策

元太再深化布局！董座李政昊出任台虹副董事長 不排除加碼投資

中聯毒油禍根是誰？兩大股東泰山福懋相繼變天、新經營者缺食安專業…「失守時間軸」解密

從基層拚到董座！嘉大傑出校友劉雲松掌舵興農 母校盼深化產學合作

相關新聞

愛山林拿逾4,000坪「基隆七堵德新村都更案」 總金額54.8億元

愛山林再奪大型都更案。愛山林（2540）29日公告，獲選為基隆市七堵區「德新村都市更新案」 之最優申請人，該案基地面積達4,260.41坪，交易總金額約54.88億元，其中愛山林占比51%，金額約27.99億元，交易相對人為臺灣港務公司、國營臺灣鐵路、台灣菸酒及基隆市政府。

全聯深化OMO布局、四箭齊發 全電商力拚全年營業額50億元

全聯旗下數位零售平台「全電商」宣布啟動新一波升級計畫，將以AI演算、數據應用、RMN（Retail Media Network，零售媒體聯播網）及物流升級四大策略，深化數位零售布局，串聯全聯逾1,260家實體門市、PX Pay逾1,100萬會員、全支付逾700萬會員，以及小時達、分批取等服務，打造完整OMO零售服務網絡，力拚全年營業額50億元。

高鐵N700ST出廠前夕 台灣高鐵捐2千萬日圓援助熊本災後重建

台灣高鐵新世代列車N700ST將於30日在日本山口縣日立笠戶工廠正式出廠。台灣高鐵公司29日晚間在日本福岡市舉辦感謝晚會，原為感謝參與新車出廠典禮的台日各界貴賓，惟因熊本日前發生規模7.1強震，晚會也增添關懷災區氛圍。交通部長陳世凱宣布捐出一個月薪資投入救災，台灣高鐵董事長史哲則宣布，公司將捐贈2,000萬日圓（約400萬元新台幣）協助災後重建。

王光祥千金王雅萱暫代三圓董事長 公司：未來將尋覓建設專業人士接任

三圓建設（4416）29日公告重大人事異動，原董事長王雅麟卸任董事長職務，由王雅萱接任董事長，她也是三圓掌門人王光祥的長女，並同步擔任法人董事代表人。此次改派後，董事會同任期董事變動比率達5/9，已達三分之一以上董事發生變動。

南僑控股及南僑油脂董座呼籲注意油品供應鏈缺口 擴大食安五環推動

中聯油脂油品事件持續延燒，南僑控股董事長陳正文及南僑油脂董事長李勘文呼籲，中聯油脂在國內大豆油市場供應占比近三成，政府除應持續釐清事件外，也應正視民生必需品供應穩定問題，政府與產業共同建立更完善、更具韌性的食用油供應鏈，並在既有基礎上擴大運用「食安五環」，降低單一供應商出現問題所帶來的衝擊。

社宅包租代管傳非法轉包 高市租賃公會批「一頭牛扒兩層皮」

社會住宅包租代管制度驚傳非法轉包，衍生一邊向租屋民眾收費、再向政府請領補助的「一案雙收」亂象，形同讓租屋族與房東遭「一隻牛扒兩層皮」，高雄市租賃住宅服務商業同業公會發表三點聲明，強調公會堅決反對任何違法轉包行為，支持主管機關依法查處，呼籲業者回歸誠信經營，共同維護社宅包租代管制度的公信力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。