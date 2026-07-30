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智慧經營／HOYA BIT創辦人彭云嫻 化繁為簡 賺取信任財

經濟日報／ 黃于庭
HOYA BIT加密貨幣交易所創辦人彭云嫻強調化繁為簡的經營理念，希望「把簡單留給用戶」。HOYA BIT／提供
HOYA BIT加密貨幣交易所創辦人彭云嫻強調化繁為簡的經營理念，希望「把簡單留給用戶」。HOYA BIT／提供

加密貨幣市場經常給人進入門檻高、艱澀難懂的印象，而HOYA BIT加密貨幣交易所創辦人彭云嫻希望打破加密貨幣「只屬於年輕人、科技圈、交易高手」的刻板印象，只「把簡單留給用戶」，面對《虛擬資產服務法》三讀通過，她也立下今年的三個目標，一是合規升級，二為將合規轉化為使用者感受得到的信任，第三是成為傳統金融機構值得信賴的夥伴。

AI助攻 降低使用門檻

化繁為簡的經營理念源自彭云嫻跨足Web3之前的教育背景。她回憶，疫情期間投入兒童教育工作，規劃線上課程時，開始思考如何讓孩子不只是被動學習，而是透過實作理解新科技。因此，她設計以NFT為載體，讓孩子親手創作藝術品、完成上鏈、學習行銷與銷售，最後再透過加密貨幣完成交易。

這段經驗讓她體會到，區塊鏈並非艱深的技術名詞，而是一套串連創作、交易、金融與數位身分的新型基礎設施，此後她便開始研究加密貨幣產業至今。

彭云嫻成立HOYA BIT以來，品牌以低門檻、直覺友善為核心發展，對內部團隊，她最常提醒的一句話就是：「把複雜留給自己，把簡單留給用戶。」但即使HOYA BIT持續簡化產品介面，她仍觀察到，家人使用自家App交易時，依舊經常詢問操作方式，因為對一般人而言，真正令人卻步的並非介面設計，而是每個步驟背後擔心操作失誤導致資產損失的不安。

彭云嫻說，在資訊爆炸的時代，多數人不是拒絕新科技，而是沒有餘裕重新學習一套全新的金融邏輯。

為了更貼近用戶需求，HOYA BIT近期推出「去介面化」的AI助手「金寶」。彭云嫻表示，金寶刻意採用貼近日常生活、容易記憶的名稱，希望無論是年輕人或60歲以上長輩，都能自然地說出「金寶，幫我」，沒有距離感，使用者只需用自然語言提出需求，AI便能協助建立流程，最後由使用者確認即可完成操作，無須理解複雜技術，也能安心完成想做的事。

合規升級 聚焦三方向

隨著《虛擬資產服務法》即將上路，彭云嫻認為，這代表市場秩序重新建立的重要分水嶺。在她眼中，虛擬資產並非金融體系之外的新物種，而是透過新的技術重新呈現金融服務，預期專法上路後，Web3與傳統金融將加速融合，未來具備金融級治理能力的虛擬資產平台，可望與銀行、證券、支付、保險及資產管理等機構展開更深度合作。

談及今年發展重點，彭云嫻表示，公司將聚焦三大方向，包括完成專法後續許可準備與合規升級、將合規能力轉化為使用者可感受的信任，以及成為傳統金融進入虛擬資產市場最值得信賴的合作夥伴。

她強調，合規不應只是法遵文件，而應落實在產品設計、資產保護機制與客服體驗，讓使用者真正感受到安全與透明。

除了個人市場，彭云嫻也看好企業金融應用的發展潛力，尤其是穩定幣。她指出，隨著法規逐步完善，市場討論已從交易投資，延伸至支付、跨境資金流動與企業資產配置。以台灣高科技供應鏈為例，企業跨境採購時常面臨不同幣別、匯率成本與匯款效率等問題，若未來穩定幣能在合規架構下成熟發展，將有助提升跨境支付與資金調度效率。

彭云嫻說，穩定幣與區塊鏈技術的另一個關鍵價值是「可程式化信任」，過去交易雙方往往仰賴長期合作關係、信用紀錄和中介機構降低風險，未來透過智能合約即可約定交付、驗收等條件自動完成付款，降低交易摩擦與信任成本。HOYA BIT也將持續強化企業級資產託管與安全管理服務、金融機構合作，以及企業客製化風控與報表工具，希望不只是個人交易平台，更能成為企業與金融機構布局虛擬資產的重要合作夥伴。

彭云嫻強調，這個產業從來不缺話題，也不缺短期機會，真正稀缺的，是願意把地基打穩、把該做的事做到位的耐心。她的經營心法始終圍繞三個問題：這件事是否真的對使用者有價值、是否能讓產業變得更好、是否經得起時間檢驗。只要答案是肯定的，就值得持續投入。

門檻 加密貨幣

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