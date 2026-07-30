創新平台／乾式厭氧醱酵 助畜牧場淨零

堆積如山的禽畜糞，過去常是畜牧業者避之唯恐不及的惡夢，現在卻成了台灣淨零轉型最搶手的「綠色黃金」。工研院開發的「乾式厭氧醱酵」技術，成功翻轉畜牧產業困境，將廢棄物轉化為源源不絕的電力，讓傳統畜牧場不再只是被列管的汙染源，而是輸出綠能的發電基地。

這項技術落地的背後推手，是工研院綠能與環境研究所經理楊子岳及其團隊。一次次深入田間，不只處理廢棄物，更將其視為能量的生物資產，透過能資源化工程，讓畜牧業者在兼顧環境永續下，也能創造經濟效益。

傳統「濕式」醱酵製程，必須耗費大量清水稀釋禽畜糞，龐大槽體成本與後續汙水處理負荷，造成經營者極為沉重的負擔。「乾式厭氧醱酵」技術，其關鍵在於「高固體含量」處理能力，讓醱酵能在固體物含量超過20%的環境下穩定運行，大幅降低外部用水依賴。醱酵槽體積精簡、且效率更高，從根本解決了畜牧廢棄物處理的瓶頸。

此技術核心在於對醱酵微生物群落精準調控。厭氧醱酵產氣表現，取決於水解菌群、甲烷菌群的活性。研發團隊透過「高通量篩選技術」，在實驗室環境下，篩選出分解效率最高的「纖維水解菌」。當優勢菌種進入反應槽，在恆溫與厭氧的環境中，能快速分解禽畜糞內的纖維素與有機結構，精準轉化為沼氣，完美結合了生物化學與高水準工業製程。

目前，此項技術已在台南柳營畜牧場中心成功落地。當畜牧場廢棄物進入反應槽，產出的沼氣經脫硫純化後，可直接導入發電機產生電力。

數據顯示，每處理一公噸牛糞，約可產出200度綠電，並減少約百公斤二氧化碳排放。此外，醱酵後的沼渣已去除多數病原菌，可進一步轉化為優質有機肥，回饋至田間滋養作物，形成了從能源到農業的循環模式。

這個發生在畜牧場的技術轉型，展現了科技與傳統農業的完美融合。隨著國際間對甲烷減排重視，及致力於擴大再生能源，這種結合環保與發電的新商業模式，已具備高度市場競爭力。在工研院創新的生物技術及科學化製程帶領下，畜牧產業正逐步脫離高汙染形象，搖身一變成為「綠色能源生產者」，在台灣這場能源轉型的戰役中，不僅扮演關鍵角色、更帶來農業嶄新的發展。