量子覺知手札／避開主觀陷阱

在吸引力法則的同頻共振、同質相吸效應下，意識想法類似的人會自動地聚集在一起，而我們也會自主地靠近那些我們期待成為或認同的具影響力人士。一旦群眾彼此間有了意識上的連結與認同，整體共振上的和諧就強化了「光環效應」（Halo effect）。

人們會把自己喜歡的人視為圭臬，認為他們對所有的事情都有一定的能力與智慧。只是我們必須知道，一旦開始無條件地認同某人時，覺察其中的盲點就成了必要，最好避開可能的主觀陷阱。