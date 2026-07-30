ESG最前線／影像辨識 風控利器

近年來，生成式AI成為企業數位轉型的焦點，但在製造業現場，真正快速落地並創造價值的AI技術，反而是影像辨識（Computer Vision）。它不只是提升管理效率，更逐漸成為工廠風險控制的重要工具，協助企業從「事後調查」走向「事前預防」。

傳統工廠的安全管理，多半依賴主管巡檢、同仁自主通報及定期稽核。然而，人的觀察力有限，巡檢也只能涵蓋特定時間與區域，難以做到全天候、全場域的即時監控。一旦高風險行為發生在無人注意的角落，往往只能等到事故發生後才開始追究原因。

影像辨識AI的最大價值，在於讓攝影機從「錄影設備」升級為「智慧感測器」。透過深度學習模型，系統可以即時辨識現場的人、物、環境與行為，例如是否正確配戴安全帽、反光背心或護目鏡；是否有人誤闖危險區域；堆高機與人員是否過於接近；消防通道是否遭到堵塞；甚至偵測煙霧、火焰或異常跌倒等狀況，並立即發出警示，大幅縮短風險暴露時間。

更重要的是，影像辨識AI改變了安全管理的思維。過去企業只能依靠事故件數作為績效指標，但事故本來就是低頻事件，無法真實反映風險狀況。現在，企業可以持續累積未戴PPE、危險接近、違規跨越警戒線等「風險事件」數據，建立領先指標（Leading Indicators），比事故發生後再檢討，更能真正落實預防管理。

此外，AI的價值不只是「發現問題」，更能透過大量影像分析找出風險模式。例如，某一條產線每天特定時段PPE違規率特別高，或某個倉儲區域經常出現人車交會風險。

這些過去難以察覺的管理盲點，如今都能透過數據分析協助主管優化作業流程，而非只是要求同仁更加小心。

值得注意的是，導入影像辨識AI並非只是安裝幾支智慧攝影機，而是建立完整的風險管理機制。企業必須同時考量辨識準確率、誤判率、現場照明、攝影角度、個人資料保護，以及AI與既有EHS管理系統的整合，才能真正發揮效益，而不是增加新的管理負擔。

在ESG愈來愈受到重視的今天，職業安全已不只是法規遵循，更是企業永續治理的重要一環。影像辨識AI不會取代安全管理人員，而是成為他們的最佳助手，讓有限的人力，能管理更大的場域、更早發現風險，也讓安全管理從依賴經驗，逐步走向數據驅動。

未來的工廠，競爭的不只是生產效率，更是風險管理能力。當AI能夠全天候守護每一個工作現場時，它帶來的不只是科技進步，更代表企業對員工安全與永續經營的一份承諾。